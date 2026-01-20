O Nίκος Καρφής σοκαρισμένος μετά τον τραυματισμό του Τζίμι Μπάτλερ, αποθεώνει έναν αληθινό πολεμιστή, σπουδαίο performer των playoffs που αξίζει ένα δαχτυλίδι.

Από μικρός που θυμάμαι τον εαυτό μου να ξενυχτά για να απολαμβάνει τα ματς του ΝΒΑ, είχα πάντα μια αδυναμία σε εκείνους που... κουβαλούσαν μια ομάδα, σε αυτούς που στα δύσκολα έβγαιναν μπροστά. Στους άνιωθους. Στους τρελούς που ακόμα και να διαλυόταν τα πάντα γύρω της, δεν καταλάβαιναν τίποτα!

Στους σταρ που στην πιο λαμπερή σκηνή, στα playoffs, μεταμορφωνόντουσαν και πολεμούσαν με όλη τους την ψυχή για την ομάδα τους. Ο Τζίμι Μπάτλερ ανήκει στην κατηγορία των κορυφαίων performers στην postseason που η κάθε παράσταση του ήταν απολαυστική. Clutch, μπροστάρης, άνιωθος. Πολεμιστής με αλύγιστη ψυχή

Τις περισσότερες φορές έπαιζε κόντρα σε όλα τα προγνωστικά. Κι όμως δεν τα παράτησε ποτέ. Ένα παλικάρι, ένας ironman που τα ξημερώματα της Τρίτης υπέστη έναν τραυματισμό που του τελειώνει τη σεζόν και ίσως χάνει και την τελευταία ευκαιρία για ένα δαχτυλίδι που τόσο άξιζε.

Breaking: Jimmy Butler has suffered a season-ending torn right ACL, sources tell @ShamsCharania.



Ένα... θηρίο που κουβάλησε τους Χιτ δύο φορές στους τελικούς

Ο Μπάτλερ είναι άνθρωπος των playoffs. Γουστάρει την postseason, είναι κυρίαρχος και δεν σταματά να το δείχνει. Το 2023 πήρε το σκαλπ των Mπακς, των Νικς και των Σέλτικς. Στους τελικούς κόντρα στους Νάγκετς, επηρεασμένος από τον τραυματισμό του λύγισε και έριξε απόδοση. Δεν ήταν ο Μπάτλερ που ξέρουμε. Αλλά δεν τα παράτησε. Ηττήθηκε με 4-1 αλλά τα όσα έκανε για να στείλει την ομάδα του στους τελικούς δεν θα ξεχαστούν.

Ειδικά για τη σειρά με τους Μπακς, εκεί όπου τους απέκλεισε σχεδόν μόνος του με τρομερές εμφανίσεις και σπουδαία καλάθια. Είχε 35, 25, 56 και 42 κατά σειρά στα πέντε ματς.

Μάλιστα στο Game 5 ήταν εκείνος που με απίθανο αεροπλανικό, έστειλε το ματς στην παράταση, όπου εκεί ήρθε και η μεγάλη πρόκριση κόντρα στην παρέα του Γιάννη.

Το 2020 στην πρώτη του απόπειρα για το δαχτυλίδι παρέα με Αντεμπάγιο, Χίρο και Ρόμπινσον λύγισε κόντρα στους πιο έμπειρους Λέικερς του ΛεΜπρόν και του Ντέιβις. Φυσικά τα πράγματα μπορεί να ήταν διαφορετικά αν δεν τραυματιζόταν και έχανε όλη τη σειρά ο Ντράγκιτς, ενώ και ο Μπαμ έπαιξε σε όλα τα ματς τραυματίας.

Ο Μπάτλερ άφησε ψυχή και σώμα πάνω στο παρκέ παίζοντας 43 λεπτά και πάνω στα πέντε τελευταία ματς της σειράς (κρίθηκε με 4-2). Πέτυχε 35 πόντους στο Game 5 κρατώντας ζωντανούς τους Χιτ και 40 πόντους στο τρίτο ματς στη νίκη του Μαϊάμι. Έδωσε ότι είχε, έκανε ότι μπορούσε για να βοηθήσει μια πληγωμένη από τραυματισμούς ομάδα και τελείωσε με 26.2 πόντους , 9.8 ασίστ και 8.3 ριμπάουντ μέσο όρο. Mάλιστα είχε πετύχει δύο triple double στους τελικούς Η φωτογραφία του πάνω στις διαφημιστικές πινακίδες θα μνημονεύεται για χρόνια. Έδωσε ότι είχε. Πήγε να πάρει το πιο μάγκικο πρωτάθλημα της ιστορίας.

Κρίμα να μην έχει δαχτυλίδι

Όταν θα επιστρέψει από τον τραυματισμό, θα έχει πατήσει τα 36 του χρόνια. Και σχεδόν ποτέ δεν επιστρέφεις ίδιος μετά από ρήξη χιαστού. Ειδικά οταν είσαι σε τέτοια ηλικία. Είναι κρίμα να είναι η φετινή σεζόν η τελευταία σπουδαία για τον Τζίμι. Θα ειναι δύσκολο να επιστρέψει όπως πριν.

Ένας στρατιώτης που δεν ένιωθε τίποτα και δεν έκανε ποτέ πίσω σε πρόκληση. Ένας σταρ που δεν πήρε ένα πρωτάθλημα που άξιζε με τόσα και τόσα ηρωϊκά ματς κατά τη διάρκεια των playoffs. Πολλοί θα πουν πως δεν έχει τίτλο, αλλά η προσήλωση στον στόχο και η κατάθεση ψυχής που έκανε στην postseason στις πορείες των, ήταν αξιομνημόνευτες.

Πάντα έλιωνε στο παρκέ βάζοντας σε κίνδυνο ακόμα και το σώμα του. Έμενε 45, 46, 47 ακομα και 48 λεπτά. Πάντα εκεί, πάντα όρθιος. Δεν εγκατέλειπε ποτέ τη μάχη. Ένας στρατιώτης. Ηγέτης που μπορεί να παίξει και τα 48 λεπτά της αναμέτρησης, αρνείται να δεχθεί την ήττα.

Μαζί του θα πήγαινες στον πόλεμο, γιατί ξέρεις πως δεν θα σε εγκαταλείψει ποτέ και θα παλέψει με όλες του τις δυνάμεις. Ψυχή βαθιά. Θα είναι δύσκολο να πάρει ένα πρωτάθλημα που τόσο του λείπει. Είναι κρίμα τέτοιος ηγέτης να μην έχει τίτλο. Και θα ήταν ωραίο να γίνει πλάι στον τεράστιο Στεφ Κάρι.

Τζίμι ότι και να γίνει από εδώ και πέρα, σε ευχαριστούμε ακούραστε πολεμιστή!