Ματσούλα: Είπε έξι φορές «παράνομο σκριν» ως εξήγηση για την ήττα των Σέλτικς
Οι Μπόστον Σέλτικς γνώρισαν την ήττα από τους Ιντιάνα Πέισερς με 98-96, ένα ματς το οποίο έκρινε το νικητήριο καλάθι του Πασκάλ Σιάκαμ στα 5'' πριν από το τέλος.
Ο προπονητής Τζο Ματσούλα ωστόσο είχε τις δικές του ενστάσεις καθώς θεώρησε ότι πριν από το καλάθι του φόργουορντ των Πέισερς είχε προηγηθεί παράνομο σκριν.
Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο τεχνικός των Σέλτικς απάντησε με τον ίδιο τρόπο και στις έξι ερωτήσεις που δέχθηκε.
«Παράνομο σκριν» είπε χαρακτηριστικά και τις έξι φορές και στη συνέχεια αποχώρησε.
“Illegal screen.”— ClutchPoints (@ClutchPoints) January 13, 2026
Celtics coach Joe Mazzulla repeated his response six times to the media after arguing Pascal Siakam set an illegal screen on the game-winner 👀pic.twitter.com/MDxiVq591K https://t.co/hTROIDp23t
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.