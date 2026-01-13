Ο Τζο Ματσούλα εμφανώς εκνευρισμένος είχε την δική του εξήγηση για την ήττα της ομάδας του στην Ιντιανάπολις από τους Πέισερς.

Οι Μπόστον Σέλτικς γνώρισαν την ήττα από τους Ιντιάνα Πέισερς με 98-96, ένα ματς το οποίο έκρινε το νικητήριο καλάθι του Πασκάλ Σιάκαμ στα 5'' πριν από το τέλος.

Ο προπονητής Τζο Ματσούλα ωστόσο είχε τις δικές του ενστάσεις καθώς θεώρησε ότι πριν από το καλάθι του φόργουορντ των Πέισερς είχε προηγηθεί παράνομο σκριν.

Στη συνέντευξη Τύπου που ακολούθησε, ο τεχνικός των Σέλτικς απάντησε με τον ίδιο τρόπο και στις έξι ερωτήσεις που δέχθηκε.

«Παράνομο σκριν» είπε χαρακτηριστικά και τις έξι φορές και στη συνέχεια αποχώρησε.