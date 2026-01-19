Σπουδαίος ΛεΜπρόν: Ξεπέρασε τους 51.000 πόντους
Εδώ και καιρό είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ τόσο στη regular season όσο και στα playoffs. Ωστόσο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν σταματά τα milestones.
To έκανε κόντρα στους Ράπτορς. σε άλλη μια ξεχωριστή βραδιά για εκείνον!
Πλέον ο Βασιλιάς είναι πάνω από τους 51.000 πόντους στην καριέρα του σε regular season και playoffs. Συγκεκριμένα έχει 51.016 και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Ασταμάτητος ΛεΜπρόν που είναι αγέραστος.
Κρατά το σώμα του σε τέτοια κατάσταση που δείχνει ικανός να παίξει για άλλη 2-3 χρόνια ακόμα. Κόντρα στο Τορόντο στο τελευταίο ματς είχε 24 πόντους με 7 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν διαλύει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.
Έχει τέσσερα πρωταθλήματα και ψάχνει το πέμπτο του φέτος στην καριέρα του, αλλά και το δεύτερο με τους Λέικερς. Oι λιμνάνθρωποι φέτος δείχνουν ικανοί να πάνε μακριά στα playoffs.
BREAKING: LeBron James has now scored 51,000 CAREER POINTS in the regular season & playoffs 🐐— Basketball Forever (@bballforever_) January 19, 2026
LEAGUE OF HIS OWN 👑🔥 pic.twitter.com/mcCeM53Low
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.