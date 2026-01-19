Σπουδαίος ΛεΜπρόν: Ξεπέρασε τους 51.000 πόντους

O ΛεΜπρόν Τζέιμς ξεπέρασε τους 51.000 πόντους στην καριέρα του στο ΝΒΑ!

Εδώ και καιρό είναι ο πρώτος σκόρερ στην ιστορία του ΝΒΑ τόσο στη regular season όσο και στα playoffs. Ωστόσο ο ΛεΜπρόν Τζέιμς δεν σταματά τα milestones.

To έκανε κόντρα στους Ράπτορς. σε άλλη μια ξεχωριστή βραδιά για εκείνον!

Πλέον ο Βασιλιάς είναι πάνω από τους 51.000 πόντους στην καριέρα του σε regular season και playoffs. Συγκεκριμένα έχει 51.016 και το κοντέρ συνεχίζει να γράφει. Ασταμάτητος ΛεΜπρόν που είναι αγέραστος.

Κρατά το σώμα του σε τέτοια κατάσταση που δείχνει ικανός να παίξει για άλλη 2-3 χρόνια ακόμα. Κόντρα στο Τορόντο στο τελευταίο ματς είχε 24 πόντους με 7 ασίστ. Ο ΛεΜπρόν διαλύει το ένα ρεκόρ μετά το άλλο.

Έχει τέσσερα πρωταθλήματα και ψάχνει το πέμπτο του φέτος στην καριέρα του, αλλά και το δεύτερο με τους Λέικερς. Oι λιμνάνθρωποι φέτος δείχνουν ικανοί να πάνε μακριά στα playoffs.