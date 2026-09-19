Ο Λούκα Ντόντσιτς ετοιμάζεται για την επιστροφή του στις ΗΠΑ και να ενσωματωθεί με την αποστολή των Λέικερς.

Οι παίκτες του ΝΒΑ προετοιμάζονται ενόψει της νέας σεζόν στο κορυφαίο πρωτάθλημα του κόσμου. Οι Λέικερς που πλέον θα πορευτούν χωρίς τον ΛεΜπρόν Τζέιμς, περιμένουν την επιστροφή του Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος σούπερ σταρ, ταλαιπωρήθηκε από έναν σοβαρό τραυματισμό και όλο το καλοκαίρι ήταν στην πατρίδα του (και την Ισπανία) για την αποκατάστασή του. Πλέον ο Ντόντσιτς, μετράει αντίστροφα για τη μεγάλη του επιστροφή.

Σύμφωνα με το «SportsKlub», o 27χρονος θα μείνει στην Ευρώπη μέχρι τις 20 Σεπτεμβρίου και μετά θα πετάξει στις ΗΠΑ για να ενσωματωθεί στην αποστολή των Λέικερς.

Η προετοιμασία της ομάδα του L.A. θα ξεκινήσει στις 29 Σεπτεμβρίου, μία μέρα μετά την καθιερωμένη media day.