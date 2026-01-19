Λέικερς - Ράπτορς 110-93: Με τριάδα-φωτιά καθάρισαν οι λιμνάνθρωποι (vid)
Στο 25-16 ανέβηκαν οι Λέικερς που δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 110-93 των Ράπτορς, οι οποίοι βρίσκονται στο 25-19 στην Ανατολή.
Οι λιμνάνθρωποι ήταν καλύτεροι και είχαν εύκολο έργο. Κορυφαίοι οι Ντόντσιτς με 25 πόντους και 7 ασίστ, ΛεΜπρόν με 24 πόντους και 7 ασίστ αλλά και ο Έιτον με 25 πόντους και 13 ριμπάουντ.
Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπαρνς είχε 22 πόντους με 9 ριμπάουντ, ο Μαμουκελασβίλι είχε 20 πόντους και ο Ίνγκραμ πρόσθεσε 19 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.