Οι Λέικερς επικράτησαν άνετα των Ράπτορς με κορυφαίους τους ΛεΜπρόν, Ντόντσιτς και Έιτον.

Στο 25-16 ανέβηκαν οι Λέικερς που δεν είχαν πρόβλημα να επικρατήσουν με 110-93 των Ράπτορς, οι οποίοι βρίσκονται στο 25-19 στην Ανατολή.

Οι λιμνάνθρωποι ήταν καλύτεροι και είχαν εύκολο έργο. Κορυφαίοι οι Ντόντσιτς με 25 πόντους και 7 ασίστ, ΛεΜπρόν με 24 πόντους και 7 ασίστ αλλά και ο Έιτον με 25 πόντους και 13 ριμπάουντ.

Από την πλευρά των ηττημένων ο Μπαρνς είχε 22 πόντους με 9 ριμπάουντ, ο Μαμουκελασβίλι είχε 20 πόντους και ο Ίνγκραμ πρόσθεσε 19 πόντους, 7 ασίστ και 6 ριμπάουντ.