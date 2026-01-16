Γιάννης για Γουεμπανιάμα: «Ελπίζω να έχω αποσυρθεί όταν θα είναι... εφιάλτης, το μέλλον του ΝΒΑ» (vid)

O Γιάννης Αντετοκούνμπο αποθέωσε τον Βίκτορ Γουεμπανιάμα με δηλώσεις του μετά την ήττα των Μπακς από τους Σπερς.

Oι Μπακς τα... βρήκαν σκούρα σε άλλο ένα ματς. Τα ελάφια γνώρισαν βαριά ήττα με 119-101 μέσα στο Σαν Αντόνιο και πλέον έχει μπει σε κίνδυνο και το play in της Ανατολής.

Πρωταγωνιστής της νίκης του Σαν Αντόνιο απέναντι στην παρέα του Γιάννη Αντετοκούνμπο ήταν ο... ανανεωμένος Γουεμπανιάμα που ξύρισε το κεφάλι του μαζί με τον Τζόνσον.

Ο Έλληνας σταρ μίλησε μετά την ήττα της ομάδας του και αποθέωσε τον Γάλλο ηγέτη των Σπερς, ενώ πρόσθεσε πως είναι το μέλλον της λίγκας.

Αρχικά είπε: «Να δίνουμε όλοι ενέργεια, να κυκλοφορούμε καλύτερα τη μπάλα, να βάλουμε τα ελεύθερα τρίποντα. Χάσαμε πολλά ελεύθερα σουτ. Αν ένα από αυτά τα τρίποντα έμπαινε, θα είχαμε διαφορετικό ματς. Θέλω να παίξω περισσότερα λεπτά. Έτσι μπορώ να βρω φόρμα. Θέλω να επιστρέψω σε αυτά που συνήθως κάνω. Ο προπονητής πήρε την απόφαση να με βγάλει, πιθανότατα σωστή απόφαση. Δεν έπαιξα στα δύο τελευταία παιχνίδια στην τελευταία περίοδο. Πρέπει να παίξω καλύτερα. Ξέρεις ότι οι Σπερς είναι καλοί ομάδα, θα είναι επιθετικοί, θα μπουν στο ζωγραφιστό, θα βάλουν τρίποντα. Η νοοτροπία σου πρέπει να είναι να κάνεις το σωστό. Η Ατλάντα παίζει επίσης καλά, νίκησε κάποια ματς τον τελευταίο καιρό, πρέπει να πάμε με τη νοοτροπία να πάρουμε τη νίκη.

Η μπάλα δεν πηγαίνει μέσα. Σε δύο παιχνίδια σκοράραμε 100 πόντους. Να είμαστε πιο επιθετικοί, να δούμε την μπάλα να πηγαίνει μέσα. Η προσπάθειά μας πρέπει να είναι μεγαλύτερη».

Για τον Γουεμπανιαμά τόνισε: «Είναι πολύ καλύτερος παίκτης. Ένα πράγμα που παρατήρησα είναι ότι πέρυσι σούταρε 9,10 τρίποντα ανά ματς και φέτος 4,5. Προσπαθεί να βρει τη θέση του περισσότερο. Είναι 2.24 μέτρα, δεν μαρκάρεται. Είχα την ευκαιρία να μιλήσω μαζί του λίγο μετά το παιχνίδι. Πιστεύω ότι όσο είναι υγιής είναι το μέλλον της λίγκας. Ουρανός το όριο του»

Στη συνέχεια ανέφερε: «Τα πρώτα χρόνια προσπαθούσα να καταλάβω το παιχνίδι, δεν ήμουν η No1 επιλογή στο draft, ήμουν η 15η. Έπρεπε να δουλέψω για να είμαι στο παρκέ, να παλέψω για κάθε λεπτό. Ο Τζέισον Κιντ είδε κάτι σε εμένα, μπόρεσα να δημιουργήσω για εμένα και τους συμπαίκτες μου. Μετά στην τέταρτη σεζόν, το παιχνίδι ήταν πραγματικά εύκολο για εμένα. Ο κόσμος δεν με είχε καταλάβει ακόμα και δε με σεβόταν.

Αυτή τη χρονιά βοήθησα την ομάδα μου να μπει στα playoffs. Ήμουν πενταδάτος στο All-Star. Ήταν η πιο εύκολη χρονιά που είχα στην καριέρα μου, γιατί δεν σέβονταν το παιχνίδι μου και ήμουν πολύ καλός. Μετά στην 5η χρονιά τα είδα όλα. Όσο μεγαλώνεις καταλαβαίνεις καλύτερα το παιχνίδι. Πιστεύω για τον Βικτόρ, μια μέρα θα είναι στο κορυφαίο του επίπεδο και θα είναι εφιάλτης.

Ελπίζω όταν έρθει αυτό, να είμαι εκτός λίγκας, να έχω αποσυρθεί (γελάει). Επειδή είμαι ανταγωνιστικός θα λάτρευα να παίζω απέναντι στους καλύτερους και να τον αντιμετωπίσω στο κορυφαίο του επίπεδο. Να το έχεις στο βιογραφικό σου, όπως μπορώ να λέω ότι έχω παίξει απέναντι στον Κόμπι, τον ΛεΜπρόν, τον Ντουράντ, τον Κάρι, τον Γιόκιτς, τον Γουεμπανιαμά και άλλους παίκτες που δεν αναφέρω. Να μπορώ να κάθομαι στον καναπέ με τα τέσσερα παιδιά μου και να βλέπω βίντεο και να λέω ότι έπαιζα ενάντια σε αυτόν».