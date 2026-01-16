Σπερς - Μπακς 119-101: Τρίτη σερί ήττα για το Μιλγουόκι που απογοητεύει
Δεν σηκώνουν με τίποτα κεφάλι οι Μπακς που γνώρισαν βαριά ήττα με 119-101 μέσα στο Σαν Αντόνιο. Οι Σπερς ήταν καλύτεροι και δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην μπορεί να σώσει την κατάσταση.
Στο 17-24 έπεσαν τα ελάφια και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in της Ανατολής, ενώ στο 28-13 ανέβηκε το Σαν Αντόνιο. Με 17/48 τρίποντα σούταραν οι Μπακς στο ματς.
Ο Γιάννης σταμάτησε στους 21 πόντους
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε αλλά και εκείνος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι σπουδαίο στο ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής. Ο Κούζμα είχε 18 πόντους.
Από την άλλη πλευρά ο Γουεμπανιάμα είχε 22 πόντους με 10 ριμπάουντ, ο Καστλ μέτρησε 19 με 10 ασίστ και 18 μέτρησε ο Φοξ. O Wemby χτύπησε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ματς αλλά επέστρεψε επαναφέροντας την καρδιά των φιλάθλων των Σπερς στη θέση της.
Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε τέσσερα λεπτά συμμετοχής.
Τα νούμερα του Γιάννη
21 πόντοι
5 ριμπάουντ
1 ασίστ
2 κλεψίματα
3 λάθη
1 φάουλ
7/12 σουτ
1/1 τρίποντα
6/9 βολές
