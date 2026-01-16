Οι Σπερς πήραν ένα εύκολο ροζ φύλλο αγώνα με 119-101 επί των Μπακς που συνεχίζουν τις ήττες.

Δεν σηκώνουν με τίποτα κεφάλι οι Μπακς που γνώρισαν βαριά ήττα με 119-101 μέσα στο Σαν Αντόνιο. Οι Σπερς ήταν καλύτεροι και δεν δυσκολεύτηκαν να πάρουν τη νίκη, με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να μην μπορεί να σώσει την κατάσταση.

Στο 17-24 έπεσαν τα ελάφια και κινδυνεύουν να μείνουν εκτός play in της Ανατολής, ενώ στο 28-13 ανέβηκε το Σαν Αντόνιο. Με 17/48 τρίποντα σούταραν οι Μπακς στο ματς.

Ο Γιάννης σταμάτησε στους 21 πόντους

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο το πάλεψε αλλά και εκείνος δεν μπόρεσε να κάνει κάτι σπουδαίο στο ματς και τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους, 5 ριμπάουντ και 1 ασίστ σε 22 λεπτά συμμετοχής. Ο Κούζμα είχε 18 πόντους.

Από την άλλη πλευρά ο Γουεμπανιάμα είχε 22 πόντους με 10 ριμπάουντ, ο Καστλ μέτρησε 19 με 10 ασίστ και 18 μέτρησε ο Φοξ. O Wemby χτύπησε στο γόνατο κατά τη διάρκεια του ματς αλλά επέστρεψε επαναφέροντας την καρδιά των φιλάθλων των Σπερς στη θέση της.

Ο Θανάσης Αντετοκούνμπο είχε 2 πόντους, 1 ασίστ και 1 κλέψιμο σε τέσσερα λεπτά συμμετοχής.

Τα νούμερα του Γιάννη

21 πόντοι

5 ριμπάουντ

1 ασίστ

2 κλεψίματα

3 λάθη

1 φάουλ

7/12 σουτ

1/1 τρίποντα

6/9 βολές