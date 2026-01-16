Οι Μπακς έκαναν άλλη μια ήττα και το Gazzetta ζητά από τους αναγνώστες του να ψηφίσουν αν ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρέπει να μείνει ή να φύγει από το Μιλγουόκι.

Δεν σηκώνουν με τίποτα κεφάλι οι Μπακς. To Mιλγουόκι ζει μια από τις χειρότερες σεζόν των τελευταίων ετών. Τα ελάφια γνώρισαν βαριά ήττα με 119-101 μέσα στο Σαν Αντόνιο και πλέον έχει μπει σε κίνδυνο και το play in της Ανατολής.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο παλεύει όσο μπορεί στα τελευταία ματς, αλλά δεν μπορεί να κουβαλήσει μόνος την ομάδα του σε νίκες. Τα ελάφια έχουν χάσει τον προσανατολισμό τους και η κατάσταση δυσκολεύει.

Εδώ και αρκετό καιρό υπάρχουν σενάρια για το μέλλον του Έλληνα σταρ και αρκετά από αυτά τον βλέπουν εκτός Μπακς. Ο Γιάννης έδωσε... ζωή στην ομάδα από τη στιγμή που πήγε στο Μιλγουόκι και εξελίχθηκε σε superstar.

Το 2021 οδήγησε τους Μπακς στο πρωτάθλημα και έβγαλαν τον κόσμο του Μιλγουόκι στους δρόμους. Αλλά περασμένα μεγαλεία και διηγώντας τα να κλαίς. Οι Μπακς δεν θυμίζουν σε τίποτα εκείνη την ομάδα. Απέχουν πολύ γιατί έχουν φύγει και παίκτες που σε καμιά περίπτωση δεν αντικαταστάθηκαν επάξια.

Ο Γιάννης είναι ένας άνθρωπος που κάνει τα πάντα για την κορυφή. Δίνει την ψυχή του για να οδηγεί τις ομάδες του σε σπουδαίες στιγμές. Το έκανε με τους Μπακς το 2021, το έκανε με την Εθνική στο Eurobasket για το χάλκινο.

Δεν του αρέσει να χάνει. Παλεύει να ξυπνήσει τους συμπαίκτες του, αλλά μάταια. Το πράγμα δύσκολα γυρνάει. Ίσως έφτασε η στιγμή να πάει σε μια ομάδα που θα διεκδικεί τίτλους. Η ποιότητα του δεν είναι να μείνει στο ένα δαχτυλίδι. Είναι για πολλά παραπάνω. Είναι πιστός στο Μιλγουόκι, αλλά μπορεί να του προσφέρει τις απαραίτητες βοήθειες για να γίνει και πάλι ανταγωνιστική ομάδα;

Το Gazzetta βάζει ξανά στην εξίσωση τους αναγνώστες του και τους ζητά να ψηφίσουν αν ο Γιάννης πρέπει να συνεχίσει στο Μιλγουόκι ή θα πρέπει να αποχωρήσει από τους Μπακς.

Έφτασε η ώρα να ψηφίσετε!

