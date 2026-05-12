Καταλυτικός ο Βαγγέλης Παυλίδης για τη Μπενφίκα, αφού ευστόχησε από την άσπρη βούλα στο 90+5΄για να σώσει τον βαθμό (2-2) και το αήττητο κόντρα στη Μπράγκα.

Παραμένει αήττητη στην Πορτογαλία η Μπενφίκα του Μουρίνιο κι αυτό το οφείλει στον Βαγγέλη Παυλίδη. Οι Αετοί βρέθηκαν μια ανάσα από την πρώτη τους ήττα στο πρωτάθλημα, καθώς μέχρι το 90΄+5΄η Μπράγκα προηγούνταν μέσα στο «Ντα Λουζ» με 2-1. Σε εκείνο το σημείο ωστόσο η Μπενφίκα κέρδισε πέναλτι, με τον Έλληνα επιθετικό να αναλαμβάνει την εκτέλεση και να ευστοχεί για το 2-2.

Μια μεγάλη προσωπική δικαίωση για τον Παυλίδη, ο οποίος μπήκε στο ματς ως αλλαγή στο 61΄και μάλιστα τέσσερα λεπτά αργότερα βρήκε δίχτυα, αλλά το γκολ ακυρώθηκε μέσω VAR. Στις καθυστερήσεις ωστόσο ο Έλληνας φορ βρήκε το γκολ που αναζητούσε κι έφτασε τα 30 στη φετινή περίοδο, για να χαρίσει τον βαθμό στη Μπενφίκα με το τελικό 2-2.

Η ομάδα του Μουρίνιο πάντως είδε την ψαλίδα να ανοίγει από τη δεύτερη θέση και τη Σπόρτινγκ Λισαβόνας, η οποία την ίδια ώρα επικράτησε 4-1 επί της Ρίο Άβε και ξέφυγε στο +2.