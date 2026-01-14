O Γιάννης Αντετοκούνμπο αντέδρασε και... απάντησε στις αποδοκιμασίες των οπαδών των Μπακς προς την ομάδα.

Οι Μπακς δεν είναι σε καθόλου καλή κατάσταση και δεν τα κατάφεραν ούτε κόντρα στους Τίμπεργουλβς, αφού ηττήθηκαν με 139-106. Τα ελάφια έχαναν με 76-45 στο ημίχρονο, κάτι που εξόργισε τον κόσμο τους.

Οι φίλαθλοι του Μιλγουόκι αποδοκίμασαν την ομάδα, κάτι που δεν άρεσε στον Γιάννη Αντετοκούνμπο που... απάντησε. Κατά τη διάρκεια της τρίτης περιόδου μετά από γκολ-φάουλ αποδοκίμασε και εκείνος τον κόσμο για τον τρόπο που αντέδρασε.

«Όταν αποδοκιμάζουν, αποδοκιμάζω κι εγώ. Το κάνω όλη τη σεζόν αυτό. Ο κόσμος θα εκφράζεται όπως θέλει, κανείς δεν έχει το δικαίωμα να πει σε κάποιον τι να κάνει και τι όχι. Όπως επίσης κανείς δεν μπορεί να πει σε μένα πώς θ' αντιδρώ στο παρκέ. Είμαι εδώ 13 χρόνια και είμαι πρώτος στα πάντα», ήταν τα λόγια του.