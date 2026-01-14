Μπακς - Τίμπεργουλβς 106-139: Οι «λύκοι» έκαναν πάρτι μέσα στο Μιλγουόκι χωρίς Έντουαρντς
Κάκιστη εμφάνιση για τα ελάφια. Οι Τίμπεργουλβς έστησαν ένα πάρτι μέσα στο Μιλγουόκι και επικράτησαν με 139-106 των Μπακς σε μια βραδιά που η ομάδα του Γιάννη Αντετοκολυνμπο καλείται να ξεχάσει γρήγορα.
Στο 17-23 έπεσαν οι Μπακς, ενώ οι λύκοι ανέβηκαν στο 24-17 στη Δύση. Με 13/36 τρίποντα σούταραν οι Μπακς, ενώ οι Τίμπεργουλβς είχαν 22/42. Πρέπει να συνέλθουν άμεσα οι Μπακς γιατί κινδυνεύουν να μείνουν και εκτός του play in της Ανατολής.
Πρώτος σκόρερ ο Γιάννης
Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο ήταν ο κορυφαίος παίκτης για τους Μπακς για άλλη μια φορά και τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 8 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 9/13 σουτ αλλά και 7 λάθη.
Ο Πόρτις είχε 14 πόντους με 7 ριμπάουντ, ενώ ο Πόρτερ μέτρησε 13 πόντους και 8 ασίστ. O Θανάσης έπαιξε 8 λεπτά και είχε 2 πόντους, 2 κλεψίματα, 1 ριμπάουντ και 1 λάθος. Από την άλλη πλευρά ο Ραντλ είχε 29 πόντους με 8 ριμπάουντ, ο Ριντ πρόσθεσε 19 πόντους, ενώ ο Χάιλαντ σταμάτησε στους 23 πόντους.
Τα νούμερα του Γιάννη
25 πόντοι
8 ριμπάουντ
5 ασίστ
7 λάθη
9/13 σουτ
7/14 βολές
1 κλέψιμο
4 φάουλ
-11 στο +/-
