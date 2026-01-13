Την απόλυτη αποθέωση γνώρισε ο Κάιλ Λάουρι από τους φίλους των Τορόντο Ράπτορς, οι οποίοι... απαιτούσαν από τον προπονητή των Σίξερς να τον βάλει στο ματς!

Τι και αν η ομάδα τους ήταν πίσω στο σκορ με 16 πόντους διαφορά κάτι λιγότερο από δύο λεπτά πριν από το τέλος. Ήταν το λιγότερο που τους ένοιαζε εκείνη τη στιγμή.

Οι φίλοι των Τορόντο Ράπτορς ήθελαν να χαρίσουν ένα εξωπραγματικό «standing ovation» στον Κάιλ Λάουρι, ο οποίος αποτελεί έναν από τους καλύτερος παίκτες που φόρεσαν ποτέ τη φανέλα των Καναδών έχοντας αφήσει και με το παραπάνω το στίγμα του στην ομάδα.

Αγωνίστηκε 9 χρόνια στους Ράπτορς, φόρεσε τη φανέλα 585 ματς και έχοντας κατά μέσο όρο 17.5 πόντους, 7.1 ασίστ και 4.9 ριμπάουντ ανά 34 λεπτά συμμετοχής. Αποκορύφωμα; Η κατάκτηση του πρωταθλήματος 2019 απέναντι στους Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς.

Και ανταμείφθηκε όπως του αξίζει. Οι φίλοι των Ράπτορς σηκώθηκαν στο πόδι προκειμένου να αποθεώσουν τον Λάουρι και μάλιστα φώναζαν «θέλουμε τον Λάουρι». Μόλις σηκώθηκε οι συμπαίκτες του στους 76ers τον... έσπρωχναν να μπει στο παρκέ, χαρίζοντας και εκείνοι το δικό τους χειροκρότημα.

Raptors fans chanting for Kyle Lowry.

Nick Nurse gives them what they want.



