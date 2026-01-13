Όταν μια ομάδα μπορεί και σκοράρει 80 πόντους σ' ένα ημίχρονο είναι πολύ δύσκολο να ηττηθεί στη συνέχεια. Και αυτό είναι κάτι που απέδειξαν οι 76ers μέσα στον Καναδά.
Έχοντας προηγηθεί με το εκκωφαντικό 51-80 ύστερα από τα δύο πρώτα 12λεπτα, στη συνέχεια έκανε συντήρηση, κατέβασε ταχύτητα και έφτασε στο ρελαντί στη νίκη με 115-102.
Ο Ταϊρίς Μάξι ήταν ο πρώτος σκόρερ για την «Philly» έχοντας στο σύνολο 33 πόντους με 4/7 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Τζοέλ Εμπίντ μέτρησε άλλους 27 πόντους με 8/11 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 8/8 βολές, 8 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες ενώ από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Πολ Τζορτζ και Βι Τζέι Έντζκομπ.
Αυτή ήταν η 12η εκτός έδρας νίκη των Σίξερς σε 19 ματς, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο το ρεκόρ τους στο 22-16. Οι Ράπτορς «έπεσαν» στο 24-17 αλλά παραμένουν αρκετά ψηλά στην κατάταξη έχοντας 13-9 μέσα στον Καναδά.
Ο Ιμάνουελ Κουίκλι σημείωσε 18 πόντους αλλά με 2/10 τρίποντα, με τους Μπράντον Ίνγκραμ και Σκότι Μπαρνς να τον ακολουθούν στο σκοράρισμα έχοντας από 17 και 15 πόντους αντίστοιχα.
Τα δωδεκάλεπτα: 28-45, 51-80, 77-99, 102-115.
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.