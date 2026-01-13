Οι Φιλαντέλφια Σίξερς άστραψαν και βρόντηξαν στο πρώτο ημίχρονο του αγώνα με τους Ράπτορς βάζοντας τις βάσεις για το τελικό 102-115 μέσα στο Τορόντο με εξαιρετικούς Μάξι και Εμπίντ.

Όταν μια ομάδα μπορεί και σκοράρει 80 πόντους σ' ένα ημίχρονο είναι πολύ δύσκολο να ηττηθεί στη συνέχεια. Και αυτό είναι κάτι που απέδειξαν οι 76ers μέσα στον Καναδά.

Έχοντας προηγηθεί με το εκκωφαντικό 51-80 ύστερα από τα δύο πρώτα 12λεπτα, στη συνέχεια έκανε συντήρηση, κατέβασε ταχύτητα και έφτασε στο ρελαντί στη νίκη με 115-102.

Ο Ταϊρίς Μάξι ήταν ο πρώτος σκόρερ για την «Philly» έχοντας στο σύνολο 33 πόντους με 4/7 δίποντα, 6/9 τρίποντα, 7/7 βολές, 4 ριμπάουντ και 2 ασίστ. Ο Τζοέλ Εμπίντ μέτρησε άλλους 27 πόντους με 8/11 δίποντα, 1/6 τρίποντα, 8/8 βολές, 8 ριμπάουντ και 4 τελικές πάσες ενώ από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Πολ Τζορτζ και Βι Τζέι Έντζκομπ.

Αυτή ήταν η 12η εκτός έδρας νίκη των Σίξερς σε 19 ματς, βελτιώνοντας ακόμα περισσότερο το ρεκόρ τους στο 22-16. Οι Ράπτορς «έπεσαν» στο 24-17 αλλά παραμένουν αρκετά ψηλά στην κατάταξη έχοντας 13-9 μέσα στον Καναδά.

Ο Ιμάνουελ Κουίκλι σημείωσε 18 πόντους αλλά με 2/10 τρίποντα, με τους Μπράντον Ίνγκραμ και Σκότι Μπαρνς να τον ακολουθούν στο σκοράρισμα έχοντας από 17 και 15 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 28-45, 51-80, 77-99, 102-115.