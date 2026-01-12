Ο Άντονι Έντουαρντς με νικητήριο καλάθι ολοκλήρωσε μια σπουδαία ανατροπή των Τίμπεργουλβς κόντρα στο Σαν Αντόνιο.

Είναι ένα από τα πρόσωπα της λίγκας. Ποιοτικός, ηγέτης που λατρεύει να βγαίνει μπροστά στις μεγάλες στιγμές. Δεν φοβάται να παίρνει την ευθύνη. Ένας από τους πιο χαρισματικούς παίκτες των τελευταίων ετών στο ΝΒΑ.

Ο Άντονι Έντουαρντς το έκανε ξανά και με νικητήριο σουτ έριξε στο καναβάτσο τους Σπερς του Γουεμπανιάμα. Μάλιστα υπέγραψε μια σπουδαία ανατροπή των λύκων που βρέθηκαν να χάνουν με 19 πόντους αλλά το γύρισαν.

Στο τέλος οι Σπερς είχαν δύο ευκαιρίες για τη νίκη, αλλά τα σουτ των Γουεμπανιάμα και Φοξ δεν βρήκαν στόχο. Ματσάρα με νικητές στο τέλος τους Τίμπεργουλβς.

Ο Antman προσπαθεί να κρατήσει τη Μινεσότα ψηλά στη βαθμολογία της Δύσης, ψάχνοντας μια καλή πορεία στα playoffs. Σε μια Δύση που φέτος είναι πολύ απαιτητική με αρκετές καλές ομάδες.