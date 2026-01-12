Oι λύκοι έκαναν την ανατροπή, επικράτησαν με 104-103 των Σπερς με ήρωα τον Έντουρντς.

Ματσάρα έγινε ανάμεσα σε Τίμπεργουλβς και Σπερς. Τελικά οι λύκοι επέστρεψαν από το -14 και κατάφερα να επικρατήσουν με 104-103. Ο Έντουαρντς με τρίποντο στα 17 δευτερόλεπτα χάρισε τη νίκη στην ομάδα του που πήγε στο 26-14 για να ρίξει στο 27-12 τους ηττημένους.

Ο Αntman τελείωσε την αναμέτρηση με 23 πόντους, 2 ριμπάουντ και 3 ασίστ, αλλά και το σουτ νίκης. Ο ΝτιΒιτσέντζο είχε 19 πόντους, 9 ριμπάουντ και 7 ασίστ, ενώ 17 με 11 ριμπάουντ είχε ο Ριντ.

Από την άλλη πλευρά ο Γουεμπανιάμα μέτρησε 29 πόντους και 7 ριμπάουντ, ενώ ο Τζόνσον είχε 15 πόντους.