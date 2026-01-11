Δίκασε Τραμπ και ICE ο Ντοκ Ρίβερς: «Είναι δολοφονία, πρόκειται για μια παρωδία! Κάποτε ο πρόεδρος ήταν πρότυπο για τα παιδιά»

Ξεκάθαρη θέση κατά ICE και Ντόναλντ Τραμπ πήρε ο Ντοκ Ρίβερς, χαρακτηρίζοντας ως «δολοφονία» τον θάνατο της Ρενέ Γκουντ, που έπεσε θύμα πυροβολισμού από πράκτορα της Αστυνομίας Μετανάστευσης. Στο ίδιο μήκος κύματος και οι δηλώσεις του Στιβ Κερ.

Η Ρενέ Γκουντ άφησε την τελευταία της πνοή πριν από μερικές ημέρες, αφού έπεσε θύμα πυροβολισμού από πράκτορα της Αστυνομίας Μετανάστευσης ICE. Με τον κόουτς των Μιλγουόκι Μπακς, Ντοκ Ρίβερς να αφήνει για λίγο το μπάσκετ και να παίρνει ξεκάθαρη θέση για το γεγονός, χαρακτηρίζοντάς το ως δολοφονία!

Ο Ρίβερς απάντησε σε ερώτηση που του έγινε, ξεκινώντας την τοποθέτησή λέγοντας «ό,τι έγινε στη Μινεσότα είναι δολοφονία κατά τη γνώμη μου». Για να συνεχίσει αναφέροντας τη στοχοποίηση ανθρώπων από τις Αρχές των ΗΠΑ.

«Για μένα είναι ξεκάθαρο ότι στοχοποιούνται άνθρωποι με σκούρο χρώμα δέρματος. Τυχαίνει να είμαι τέτοιος. Και δεν πιστεύω ότι πρέπει να είναι μόνο οι άνθρωποι με σκούρο δέρμα που αγανακτούν με αυτό. Νομίζω ότι πρέπει να αγανακτούμε όλοι.

Δεν με νοιάζει σε ποια πολιτική πλευρά βρίσκεται ο καθένας. Αυτό που συμβαίνει στη χώρα μας αυτή τη στιγμή είναι απολύτως λάθος όσον αφορά το ζήτημα της φυλής. Με την πολιτική δεν πρόκειται να ασχοληθώ. Με το θέμα της φυλής όμως θα ασχοληθώ. Και είναι απλώς λάθος και πρέπει να κάνουμε κάτι. Το μόνο που μπορούμε να κάνουμε αυτή τη στιγμή είναι να συνεχίσουμε να μιλάμε, γιατί δεν φαίνεται να νοιάζονται και αυτό είναι ανησυχητικό.

Αυτή η γυναίκα πιθανότατα προσπαθούσε να πάει σπίτι και δεν τα κατάφερε να φτάσει σπίτι. Ολόκληρο αυτό με την ICE είναι μια τραγωδία. Σκέφτομαι συνέχεια τα παιδιά και όταν μεγάλωνα εγώ, ο Πρόεδρος ήταν πάντα το πρότυπο. Σκέφτομαι αυτό και το πώς επηρεάζει το να είσαι ένας νταής, το να λες ψέματα. Πώς είναι αυτό καλό για τα παιδιά μας;» ήταν τα λόγια του Ρίβερς.

Milwaukee Bucks head coach Doc Rivers just completely eviscerated, Donald Trump and ICE over the murder of Renee Good.



"What happened in Minnesota was straight up murder, in my opinion. This lady was probably trying to go home and she didn't make it home. The whole ice thing,… pic.twitter.com/lzWOHvn87O January 10, 2026

Ο Στιβ Κερ πήρε και αυτός θέση για τη Ρενέ Γκουντ

Η οργή για τον θανάσιμο τραυματισμό της 37χρονης έχει οδηγήσει σε αρκετές διαδηλώσεις των πολιτών στη Μινεάπολη. Πέραν από τον Ντοκ Ρίβερς και ο Στιβ Κερ πήρε ξεκάθαρη θέση, αφού πάντοτε αποτελεί έναν από τους προπονητές που τοποθετείται για κοινωνικά ζητήματα.

«Χαίρομαι που οι Τίμπεργουλβς τίμησαν τη ζωή της και τη τραγική φύση του θανάτου της» ανέφερε ο Κερ, για την ενός λεπτού σιγή που κρατήθηκε στο ματς απέναντι στους Καβαλίερς.

Συνεχίζοντας τη φράση του με ξεκάθαρη θέση ενάντια της Κυβέρνησης των ΗΠΑ. «Είναι πραγματικά ντροπιαστικό το ότι στη χώρα μας μπορεί να υπάρχουν όργανα επιβολής του νόμου που διαπράττουν φόνο και φαίνεται να μένουν ατιμώρητα. Είναι ντροπιαστικό το ότι η κυβέρνηση μπορεί να βγαίνει και να λέει ψέματα για όσα συνέβησαν, τη στιγμή που υπάρχουν βίντεο και αυτόπτες μάρτυρες που έχουν βγει δημόσια και διαψεύδουν όσα λέει η κυβέρνηση» τόνισε ο κόουτς των Γουόριορς.