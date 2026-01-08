Οργή στη Μινεάπολη για τον θάνατο της 37χρονης από την ICE: Μητέρα και βραβευμένη ποιήτρια το θύμα

Θύμα του πυροβολισμού από πράκτορα της αστυνομίας μετανάστευσης ICE είναι η 37χρονη Ρενέ Γκουντ, μητέρα 3 παιδιών.

Η οργή για τον θανάσιμο τραυματισμό 37χρονης γυναίκας από την ICE ξεχειλίζει στη Μινεάπολη με νέες διαδηλώσεις να πραγματοποιούνται σήμερα Πέμπτη 8/1, μετά τους χιλιάδες ανθρώπους που συγκεντρώθηκαν χθες στο σημείο όπου σκοτώθηκε η γυναίκα με κεριά για να της αποτίσουν φόρο τιμής, αλλά και να διαμαρτυρηθούν για τη δολοφονία της.

Θύμα του πυροβολισμού από τον αξιωματικό αστυνομίας μετανάστευσης την ώρα που φαίνεται να προσπαθεί να απομακρυνθεί με το αυτοκίνητό της κατά τη διάρκεια επιχείρησης είναι η Ρενέ Γκουντ, μια παθιασμένη συγγραφέας, περήφανη μητέρα και ερασιτέχνης κιθαρίστρια.

