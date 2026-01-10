Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο υποκλίθηκε στον ΛεΜπρόν Τζέιμς μετά τη νίκη των Μπακς επί των Λέικερς.

Τα ελάφια έδειξαν χαρακτήρα και επικράτησαν με 105-101 των Λέικερς μέσα στο Λος Άντζελες. Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο πρωταγωνίστησε με 21 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα, 2 τάπες σε 31 λεπτά.

Επίσης έκανε μεγάλη τάπα στον Βασιλιά στα 39 δευτερόλεπτα, ενώ στη συνέχεια του έκλεψε και τη μπάλα στα 2 δευτερόλεπτα για να κλειδώσει το ματς. Μετά το τέλος έβγαλε το καπέλο στον ΛεΜπρόν Τζείμς, ενώ πήρε και τη φανέλα του. Όπως είπε ίσως να μην ξαναπαίξουν αντίπαλοι.

«Σημαίνει πολλά για μένα η φανέλα του ΛεΜπρόν. Eίναι είδωλο για κάθε αθλητή, όχι μόνο στο μπάσκετ. Είναι σταθερός για 23 χρόνια. Είναι νικητής. Παράδειγμα για όλους. Είναι εκπληκτικός. Παίρνω κάθε ευκαιρία να ανταγωνίζομαι το μεγαλείο. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου. Ο τρόπος που προσέχει τον εαυτό του για 23 χρόνια. Μου βγάζει τον καλύτερο εαυτό μου. Ζήτησα τη φανέλα του. Ποτέ δεν ξέρεις, ίσως είναι η τελευταία φορά που ερχόμαστε αντιμέτωποι. Δεν τον είχα αντιμετωπίσει από το 2022. Είχε κάποιους τραυματισμούς. Είχα την ευκαιρία 4 χρόνια μετά να παίξω εναντίον του. Του ζήτησα τη φανέλα. Και αυτός με σέβεται και εγώ τον σέβομαι. Θα παίξω σκληρά εναντίον του, το ξέρει. Έχει τον απεριόριστο σεβασμό μου με το ότι κατάφερε. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο να είσαι σταθερός όλα αυτά τα χρόνια. Δεν είναι εύκολο. Βλέπω το πόσο δύσκολο είναι το ταξιδι μου και καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι το δικό του», ανέφερε.