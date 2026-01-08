Όλο το NBA το περίμενε και το trade του Τρέι Γιανγκ έγινε πράξη, με τους Χοκς να στέλνουν τον 27χρονο σταρ τους στους Γουίζαρντς και τους Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, Κόρι Κίσπερτ να κάνουν το αντίθετο δρομολόγιο.

Το trade που όλοι περίμεναν πως θα συμβεί, πήρε σάρκα και οστά, με τον Τρέι Γιανγκ να φεύγει από την Ατλάντα και τους Χοκς, ώστε να μετακομίσει στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Στον προορισμό, δηλαδή, που ήθελε να πάει όπως είχε προκύψει από τα ρεπορτάζ στις ΗΠΑ. Ο ηγέτης των Χοκς επί μία οκταετία θα παίζει πλέον για τους Γουίζαρντς, οι οποίοι έδωσαν τον Κόρι Κίσπερτ και τον 34χρονο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ στην Ατλάντα.

Ο Γιανγκ είχε εκφράσει εδώ και καιρό την ανάγκη του να ψάξει κάτι καινούργιο στην καριέρα του, αφού στους Χοκς δεν έβλεπε την προοπτική που θα ήθελε. Και πλέον έχει την ευκαιρία να ηγηθεί ενός πολύ νεανικού ρόστερ που υπάρχει στους Γουίζαρντς.

Ενώ στην περίπτωση των Χοκς, η ψήφος εμπιστοσύνης στον Τζέιλεν Τζόνσον είναι πλέον φανερή. Ο 24χρονος αποτελεί το απόλυτο success story και θα έχει πλέον δίπλα του έναν πολύ έμπειρο γκαρντ, τον Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, εκτός και αν οι Χοκς έχουν άλλα σχέδια για νέα ανταλλαγή έως το deadline της 5ης Φεβρουαρίου.

Τη φετινή σεζόν, ο Γιανγκ αγωνίστηκε σε 10 παιχνίδια μετρώντας 19.3 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 8.9 ασίστ με 41.5% εντός παιδιάς και 30.5% τρίποντο.