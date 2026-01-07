Ο Τρέι Γιανγκ ετοιμάζεται να αφήσει την Ατλάντα και έχει ως προτεραιότητά του την μετακόμισή τους στους Ουάσινγκτον Γουίζαρντς.

Με το ένα πόδι στην πόρτα της εξόδου των Ατλάντα Χοκς βρίσκεται ο Τρέι Γιανγκ, το όνομά του οποίου βρίσκεται στην κορυφή του trading block στο NBA.

Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Σαμς Σαράνια του ESPN, ο σταρ των Χοκς φέρεται να ετοιμάζει τις βαλίτσες του για την πρωτεύουσα των ΗΠΑ.

Συγκεκριμένα εξήγησε ότι οι Ουάσινγκτον Γουίζαρντς αποτελούν την πρώτη επιλογή του Γιανγκ, με το front office των Χοκς να προσπαθεί να βρει το καλύτερο δυνατό trade.

Το συμβόλαιο του Γιανγκ ολοκληρώνεται το καλοκαίρι του 2026 και για τη σεζόν 2025-26 έχει να λάβει 46 εκατομμύρια δολάρια. Μάλιστα έχει και το Player Option προκειμένου να το επεκτείνει έως το 2028 και να λάβει επιπλέον 49 εκατομμύρια δολάρια.

Ο 27χρονος γκαρντ έχει κατά μέσο όρο 25.2 πόντους, 9.8 ασίστ και 3.5 ριμπάουντ σε 493 συνολικά παιχνίδια στο NBA.