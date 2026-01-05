Ο Λούκας Ντόντσιτς, συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στο NBA, έπειτα από τα συνεχόμενα εύστοχα σουτ που πέτυχε, ενώ ήταν καθιστός στον πάγκο.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Γκρίζλις με 120-114, τα ξημερώματα της Δευτέρας (05/01), έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, τελειώνοντας της αναμέτρηση με 36 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ωστόσο, ο 26χρονος γκαρντ των Λέικερς, κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα… βλέμματα πριν καν αρχίσει το ματς.

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το τζάμπολ ο Ντόντσιτς, ευστόχησε σε τέσσερα σουτ, ενώ ήταν καθιστός στον πάγκο της ομάδας του.

Χωρίς καν να πάρει φόρα και δίχως να σηκωθεί έκανε το απόλυτο 4/4, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight.

Το NBA φυσικά τον αποθέωσε, αναρτώντας βίντεο στο twitter.