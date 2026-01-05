Ντόντσιτς: Τρελαίνει κόσμο με εύστοχα σουτ καθιστός στον πάγκο

Ντόντσιτς: Τρελαίνει κόσμο με εύστοχα σουτ καθιστός στον πάγκο

Newsroom
doncic
Ο Λούκας Ντόντσιτς, συνεχίζει να τρελαίνει κόσμο στο NBA, έπειτα από τα συνεχόμενα εύστοχα σουτ που πέτυχε, ενώ ήταν καθιστός στον πάγκο.

Οι Λέικερς επικράτησαν των Γκρίζλις με 120-114, τα ξημερώματα της Δευτέρας (05/01), έχοντας απόλυτο πρωταγωνιστή τον Λούκα Ντόντσιτς.

Ο Σλοβένος ήταν ο κυρίαρχος του παιχνιδιού, τελειώνοντας της αναμέτρηση με 36 πόντους, 9 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Ωστόσο, ο 26χρονος γκαρντ των Λέικερς, κατάφερε για ακόμη μία φορά να τραβήξει τα… βλέμματα πριν καν αρχίσει το ματς.

Δείτε Επίσης

Gazzetta Awards 2025: Ψήφισε τους κορυφαίους της χρονιάς
gazzetta awards

Πιο συγκεκριμένα, λίγο πριν το τζάμπολ ο Ντόντσιτς, ευστόχησε σε τέσσερα σουτ, ενώ ήταν καθιστός στον πάγκο της ομάδας του.

 

Χωρίς καν να πάρει φόρα και δίχως να σηκωθεί έκανε το απόλυτο 4/4, χαρίζοντας ένα μοναδικό highlight.

Το NBA φυσικά τον αποθέωσε, αναρτώντας βίντεο στο twitter.

Δείτε το βίντεο:

@Photo credits: Twitter/NBA
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     