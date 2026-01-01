Αντετοκούνμπο: «Ως ηγέτης πρέπει να συνεχίσω να κάνω το σωστό και ελπίζω να εμπνεύσω να με ακολουθήσουν»

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως πρέπει να αλλάξει η νοοτροπία στους Μπακς και ότι ο ίδιος οφείλει να εμπνεύσει τους συμπαίκτες του.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε στα Media μετά την ήττα των Μπακς από τους Γουίζαρντς και στάθηκε στο χαμένο του σουτ στο φινάλε. Με 1'' στο ρολόι, ο Greek Freak έψαξε το game winner, αλλά η αποστολή ήταν δύσκολη.

Παρόλο που ο ίδιος πίστεψε ότι σκόραρε, η μπάλα δεν μπήκε. Με τον Αντετοκούνμπο να μιλάει και για την έμπνευση που πρέπει να δώσει στην ομάδα αλλά και τη νοοτροπία που οφείλουν να έχουν οι συμπαίκτες του, όταν αυτός δώσει το παράδειγμα.

Οι δηλώσεις του Αντετοκούνμπο

«Έπρεπε να κάνουμε rotation. Ο Σί Τζέι ΜακΚόλουμ έμεινε ελεύθερος, έπρεπε να είμαστε πιο έτοιμοι γιατί στο φινάλε της ημέρας, καταλαβαίνουμε ότι έψαχναν ένα καλάθι. Αλλά είναι μέρος του παιχνιδιού. Δε θέλω να μείνω σε αυτό το play. Είχα ένα λέι απ που έχασα, πήρα το ριμπάουντ και νόμιζα ήμουν ελεύθερος, δέχτηκα μπλοκ. Ο ΜακΚόλουμ είναι από τους καλύτερους όταν βρει τα σημεία εκτέλεσής του. Στο τέλος πήρα ένα σουτ, ένιωσα καλά, πίστευα ότι το έβαλα αλλά αστόχησα και χάσαμε. Άρχισαν να νιώθουν αρκετά καλά. Όσο τους κάνεις να πιστεύουν και μένουν στο παιχνίδι, είναι δικό μας το φταίξιμο. Κερδίσαμε δύο παιχνίδια στη σειρά αλλά κάποιες φορές η συγκέντρωσή μας δεν είναι εκεί. Ξεκινήσαμε το παιχνίδι κάνοντας το ίδιο, ξεφύγαμε λίγο από αυτό. Πρέπει να κάνουμε καλύτερη δουλειά για 48 λεπτά, να κινήσουμε την μπάλα, να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον και να καταλάβουμε ότι δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι ο καθένας μόνος του. Πρέπει να είναι ομαδική προσπάθεια, είτε κερδίζουμε, είτε όχι».

Για τα λάθη που κάνουν στη σεζόν και το ότι δεν άξιζαν τη νίκη: «Το μπάσκετ έτσι είναι κάποιες φορές. Μπορεί να παίξεις άσχημα αλλά να μην κερδίσεις το παιχνίδι, δυστυχώς δεν ήταν σήμερα αυτή η βραδιά. Έχω ζήσει ugly wins, όταν γυρίζω σπίτι δεν το σκέφτομαι, λατρεύω να κερδίζω. Ο κόουτς δεν κάνει λάθη, δεν παίξαμε σε υψηλό επίπεδο. Πρέπει να χτίσουμε καλές συνήθειες. Κερδίσαμε δύο καλές ομάδες εκτός έδρας αλλά επιστρέψαμε εκεί που ήμασταν. Έχουμε δύσκολο πρόγραμμα και κάθε νίκη μετράει. Πρέπει να βρούμε τρόπο να κερδίζουμε. Ήμουν μέρος ομάδων που 3-4 παίκτες προσπαθούσαν να κάνουν το σωστό και τραβούσαν τους υπόλοιπους και σε άλλες που 2-3 έκαναν το σωστό και 3-4 όχι. Ως ηγέτης πρέπει να είμαι καλύτερος αμυντικά, να κινήσω την μπάλα. Να συνεχίσω να κάνω ό,τι κάνω.

Δεν πρέπει να απογοητευόμαστε, ίσως είμαι και εγώ μερικές φορές. Η μπάλα μπορεί να μην μπει αλλά μπορεί να έχεις κάνει το σωστό. Το να χτίσεις καλές συνήθειες σημαίνει να κάνεις διαρκώς το σωστό, ξανά και ξανά. Κάποιες μέρες μπορεί να πρέπει να βρεις την άκρη χωρίς να κάνεις τα σωστά, εκεί έρχονται οι "άσχημες" νίκες, τα δύσκολα σουτ, το iso. Στα 82 παιχνίδια δε θα βγει αυτό. Τελευταία φορά που κερδίσαμε δύο ματς ήταν τον Οκτώβριο. Πρέπει να εξελιχθούμε, να καταλάβουμε ότι τη θέση που έχουμε τώρα. Νιώθω ότι αρκετοί δεν το καταλαβαίνουν, είμαστε 11οι. Ιανουάριο και Φεβρουάριο πρέπει να πάρεις νίκες και έχουμε δύσκολο πρόγραμμα. Δεν ξέρω αν το καταλαβαίνουν, αλλά ή θα το πετύχουμε ή θα μας καταστρέψει. Δε θέλω να καταστραφούμε, οπότε ως ηγέτης πρέπει να συνεχίσω να κάνω το σωστό και ελπίζω να εμπνεύσω να με ακολουθήσουν».

Για τα minutes restrictions: «Δεν είναι δύσκολο, δεν είμαι στην κατάσταση που θα έπρεπε, ήμουν εκτός για 20+ μέρες. Σε δύο παιχνίδια 24, σήμερα 28 λεπτά, δεν ξέρω το επόμενο. Οπότε θα προσπαθήσω να κάνω ό,τι περισσότερο οσο παίζω, όχι μόνο όταν παίζω. Στο τι λέμε στα αποδυτήρια, στα βίντεο της ομάδας. Πρέπει να αρχίσεις από κάπου, αν το κάνει ο ηγέτης οφείλουν να ακολουθήσουν. Αυτήν την περίοδο κάνουμε το σωστό, μιλάμε για αυτό αλλά αν δε μας βγει στο παρκέ πολλές φορές γινόμαστε εγωϊστές. Η σειρά μου, η σειρά σου».

Για τη συναισθηματική ωρίμανση και αν μπορεί να βγάλει την ομάδα από τον δρόμο αυτόν: «Αν πιστεύω ότι είμαι ώριμος να χειριστώ μια κακή ήττα ή μια κακή σεζόν θεωρώ ναι, έχω παίξει 800+ στο NBA και 1000+ συνολικά. Κάποιες φορές είναι δύσκολο να προσπαθείς να κάνεις το σωστό και να μην ακολουθούν. Όταν φοράω τη φανέλα, η δουλειά μου δεν είναι εύκολη. Πολλοί θα το έκαναν αν ήταν, αλλά κάποιοι μπορούν, άλλοι όχι. Πρέπει να ελέγξω όσα μπορώ, την προσέγγισή μου, την προετοιμασία μου. Είμαι αρκετά ώριμος να κατανοήσω πως είναι μέρος του παιχνιδιού. Αν ήταν τένις, θα έχανα, θα πήγαινα στο μπάνιο, θα μιλούσα με τον προπονητή μου για το τι πήγε λάθος και θα επέστρεφα να προσπαθήσω να το ξανακάνω. Εδώ δεν είναι έτσι, είμαστε 15 άτομα. Πρέπει να θυμίζεις στην ομάδα ότι μπορούμε να βγούμε από αυτό, θα είναι υπέροχη ιστορία αν επιστρέψουμε. Δε θα είναι εύκολο, πρέπει να "λερωθούμε". Την επόμενη μέρα που πιθανότατα δε θα θέλεις να κάνεις προπόνηση, αυτό είναι που πρέπει να κάνουμε. Αν όλοι θέλουν να το κάνουν, τέλεια, αν όχι δεν μπορώ να το ελέγξω».