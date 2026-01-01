Το να χάνεις δεύτερη φορά από τους Γουίζαρντς (8-24) μέσα στη σεζόν είναι πολύ κακό σημάδι. Οι Μπακς (14-20) γνώρισαν την ήττα με 113-114 μέσα στο Μιλγουόκι, σε ακόμα ένα δείγμα του πόσο άσχημα έχει εξελιχθεί η σεζόν τους.
Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συνεχίζει να παίζει με περιορισμό στα λεπτά του, να κλείνει με 33 πόντους (12/20 2π.), 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, αλλά στο φινάλε να χάνει ένα δύσκολο σουτ για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.
Λίγο νωρίτερα, συγκεκριμένα στην προηγούμενη κατοχή, ο Άλεξ Σαρ τον μπλόκαρε, με τους Μπακς να βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 113-112. Κάτι που έδωσε την ευκαιρία στους Γουίζαρντς να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο και να βρουν ένα γρήγορο σουτ.
Άλλο που δεν ήθελε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, ο οποίος σκόραρε ένα πολύ δύσκολο σουτ στο 1''. Ο Γιάννης πήγε για buzzer beater αλλά στο δευτερόλεπτο που απέμεινε δεν μπόρεσε να βρει καθαρό σουτ και έτσι οι Γουίζαρντς πέρασαν από το Μιλγουόκι.
Συμπαραστάτες του Αντετοκούνμπο ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, αλλά και ο Ράιαν Ρόλινς με 16/7/7. Προσπάθησε και έδωσε βοήθειες ο Μπόμπι Πόρτις με 13 πόντους.
Όσον αφορά τους νικητές, ο Άλεξ Σαρ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, όσους και ο Μπομπ Κάρινγκτον. Με τη διαφορά ότι ο Σαρ είχε 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ, εκ των οποίων ένα καθοριστικό πάνω στον Γιάννη.
Τα δωδεκάλεπτα: 32-30, 62-65, 88-86, 113-114
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.