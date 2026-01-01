Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο έκλεισε με 33 πόντους την αναμέτρηση, αλλά δε βρήκε νικητήριο σουτ για τους Μπακς, που ηττήθηκαν από τους Γουίζαρντς με 113-114.

Το να χάνεις δεύτερη φορά από τους Γουίζαρντς (8-24) μέσα στη σεζόν είναι πολύ κακό σημάδι. Οι Μπακς (14-20) γνώρισαν την ήττα με 113-114 μέσα στο Μιλγουόκι, σε ακόμα ένα δείγμα του πόσο άσχημα έχει εξελιχθεί η σεζόν τους.

Με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο να συνεχίζει να παίζει με περιορισμό στα λεπτά του, να κλείνει με 33 πόντους (12/20 2π.), 15 ριμπάουντ, 3 ασίστ, 6 λάθη, αλλά στο φινάλε να χάνει ένα δύσκολο σουτ για να δώσει τη νίκη στην ομάδα του.

Λίγο νωρίτερα, συγκεκριμένα στην προηγούμενη κατοχή, ο Άλεξ Σαρ τον μπλόκαρε, με τους Μπακς να βρίσκονται μπροστά στο σκορ με 113-112. Κάτι που έδωσε την ευκαιρία στους Γουίζαρντς να τρέξουν στο ανοιχτό γήπεδο και να βρουν ένα γρήγορο σουτ.

Άλλο που δεν ήθελε ο Σι Τζέι ΜακΚόλουμ, ο οποίος σκόραρε ένα πολύ δύσκολο σουτ στο 1''. Ο Γιάννης πήγε για buzzer beater αλλά στο δευτερόλεπτο που απέμεινε δεν μπόρεσε να βρει καθαρό σουτ και έτσι οι Γουίζαρντς πέρασαν από το Μιλγουόκι.

Συμπαραστάτες του Αντετοκούνμπο ήταν ο Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ με 19 πόντους, 6 ριμπάουντ, 5 ασίστ, αλλά και ο Ράιαν Ρόλινς με 16/7/7. Προσπάθησε και έδωσε βοήθειες ο Μπόμπι Πόρτις με 13 πόντους.

Όσον αφορά τους νικητές, ο Άλεξ Σαρ ήταν πρώτος σκόρερ με 20 πόντους, όσους και ο Μπομπ Κάρινγκτον. Με τη διαφορά ότι ο Σαρ είχε 11 ριμπάουντ, 2 ασίστ, 4 μπλοκ, εκ των οποίων ένα καθοριστικό πάνω στον Γιάννη.

Τα δωδεκάλεπτα: 32-30, 62-65, 88-86, 113-114