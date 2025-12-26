Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Δεν χάνεις από μια ομάδα τρεις φορές χωρίς να είναι καλύτερη»

Ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ μίλησε για το γεγονός ότι οι Σπερς έχουνμ βρει τον τρόπο να ρίχνουν στο... καναβάτσο τους Θάντερ.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχουν βρει το... κουμπί των Οκλαχόμα Θάντερ και τους κερδίζουν (117-102)! Τα «σπιρούνια» μετά το NBA Cup επικράτησαν στο Σαν Αντόνιο και ανήμερα των Χριστουγέννων, «άλωσαν» την έδρα των Θάντερ φτάνοντας στην τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο ΝΒΑ.

Ο σταρ της Οκλαχόμα, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, μίλησε για τη συγκεκριμένη συνθήκη τονίζοντας όλα αυτά που πρέπει να κάνει η ομάδα του για να φανεί καλύτερη.

Αναλυτικά

«Πρέπει να βελτιωθούμε ως ομάδα. Δεν χάνεις από μια ομάδα τρεις συνεχόμενες φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι καλύτερη από εσένα.

Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη, και αυτό ισχύει για όλους από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο τροχό του οργανισμού, αν θέλουμε να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο».