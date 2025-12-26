Γκίλτζιους-Αλεξάντερ: «Δεν χάνεις από μια ομάδα τρεις φορές χωρίς να είναι καλύτερη»
Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχουν βρει το... κουμπί των Οκλαχόμα Θάντερ και τους κερδίζουν (117-102)! Τα «σπιρούνια» μετά το NBA Cup επικράτησαν στο Σαν Αντόνιο και ανήμερα των Χριστουγέννων, «άλωσαν» την έδρα των Θάντερ φτάνοντας στην τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο ΝΒΑ.
Ο σταρ της Οκλαχόμα, Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ, μίλησε για τη συγκεκριμένη συνθήκη τονίζοντας όλα αυτά που πρέπει να κάνει η ομάδα του για να φανεί καλύτερη.
Αναλυτικά
«Πρέπει να βελτιωθούμε ως ομάδα. Δεν χάνεις από μια ομάδα τρεις συνεχόμενες φορές σε σύντομο χρονικό διάστημα χωρίς να είναι καλύτερη από εσένα.
Ας κοιταχτούμε στον καθρέφτη, και αυτό ισχύει για όλους από την κορυφή μέχρι τον τελευταίο τροχό του οργανισμού, αν θέλουμε να πετύχουμε τον τελικό μας στόχο».
Shai Gilgeous-Alexander: “We have to get better as group. You don’t lose to a team three times in a row in a short span without them being better than you.— Josue Pavón (@Joe_Sway) December 25, 2025
We have to get better. Look in the mirror, and that’s everybody from top to bottom, if we want to reach our ultimate goal” pic.twitter.com/g6tBBqGhOZ
