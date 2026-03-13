Ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ πραγματοποίησε τρομερό ρεκόρ τα ξημερώματα της Παρασκευής (13/03), ξεπερνώντας τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν.

Οι Θάντερ επικράτησαν των Σέλτικς (104-102) χάρη σε δύο βολές του Χόλμγκρεν στο φινάλε, όμως το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ.

Συγκεκριμένα ο Καναδός έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του NBA, καθώς προσπέρασε τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, πραγματοποιώντας ένα απίστευτο επίτευγμα.

Με τους 35 πόντους που πέτυχε στην επικράτηση της ομάδας του, έγινε ο μοναδικός που για 127 συνεχόμενους αγώνες έχει 20+ πόντους, αφήνοντας σε δεύτερη θέση τον Τσάμπερλεϊν ο οποίος κρατούσε το ρεκόρ με 126.

Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο MVP αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του που τον μπουγέλωσαν.

Ο Αλεξάντερ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μέσο όρο 31.7 πόντους (όντας δεύτερος σκόρερ της λίγκας), 4.5 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ.