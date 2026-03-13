Θάντερ - Σέλτικς 104-102: Το ρεκόρ που έκανε ο Αλεξάντερ
Οι Θάντερ επικράτησαν των Σέλτικς (104-102) χάρη σε δύο βολές του Χόλμγκρεν στο φινάλε, όμως το πρόσωπο της αναμέτρησης ήταν ο Σέι Γκίλτζιους Αλεξάντερ.
Συγκεκριμένα ο Καναδός έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στην ιστορία του NBA, καθώς προσπέρασε τον Ουίλτ Τσάμπερλεϊν, πραγματοποιώντας ένα απίστευτο επίτευγμα.
Με τους 35 πόντους που πέτυχε στην επικράτηση της ομάδας του, έγινε ο μοναδικός που για 127 συνεχόμενους αγώνες έχει 20+ πόντους, αφήνοντας σε δεύτερη θέση τον Τσάμπερλεϊν ο οποίος κρατούσε το ρεκόρ με 126.
Αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης κατά τη διάρκεια των δηλώσεών του, ο MVP αποθεώθηκε από τους συμπαίκτες του που τον μπουγέλωσαν.
Ο Αλεξάντερ την τρέχουσα αγωνιστική σεζόν μετράει μέσο όρο 31.7 πόντους (όντας δεύτερος σκόρερ της λίγκας), 4.5 ριμπάουντ και 6.6 ασίστ.
Special moments after a special night for @shaiglalex 👏 pic.twitter.com/rCnqaqQMv4— OKC THUNDER (@okcthunder) March 13, 2026
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.