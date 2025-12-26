Οι Σαν Αντόνιο Σπερς επιβλήθηκαν (117-102) των Οκλαχόμα Θάντερ με πρωταγωνιστή τον ΝτεΆρον Φοξ.

Οι Σαν Αντόνιο Σπερς έχουν βρει το... κουμπί των Οκλαχόμα Θάντερ και τους κερδίζουν (117-102)! Τα «σπιρούνια» μετά το NBA Cup επικράτησαν στο Σαν Αντόνιο και ανήμερα των Χριστουγέννων, «άλωσαν» την έδρα των Θάντερ φτάνοντας στην τρίτη νίκη σε ισάριθμα παιχνίδια στο ΝΒΑ.

Μάλιστα, το εντυπωσιακό του πράγματος είναι πως οι Θάντερ μετρούν πέντε ήττες ως τώρα εκ των οποίων οι τρεις είναι από τους Σπερς!

Από το ξεκίνημα της αναμέτρησης οι Σπερς είχαν τον έλεγχο και έκλεισαν το πρώτο 12λεπτο έχονταε το «πάνω χέρι» (36-41) πηγαίνοντας στα αποδυτήρια στη συνέχεια μ’ ένα προβάδισμα 9 πόντων (60-69).

Στη συνέχεια με το επιμέρους 19-26 στην τρίτη περίοδο τα «σπιρούνια», διεύρυναν τη διαφορά στο +16 (79-95) και πέτυχαν να φτάσουν στη νίκη.

Πλέον, οι Σπερς βελτίωσαν το ρεκόρ τους στο 23-7, ενώ οι Θάντερ βρίσκονται στην πρώτη θέση με ρεκόρ 26-5.

Ο ΝτεΆρον Φοξ με 29 πόντους, 4 ριμπάουντ και 3 ασίστ ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής για τους Σαν Αντόνιο Σπερς ενώ ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα είχε 19 πόντους και 11 ριμπάουντ, με τον Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να ξεχωρίζει για τους Θάντερ με 22 πόντους, 6 ριμπάουντ και 4 ασίστ.

