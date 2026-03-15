Με τον Σέι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ να συνεχίζει από εκεί που είχε σταματήσει οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ επικράτησαν των Μινεσότα Τίμπεργουλβς εντός έδρας με 116-103.

Και το... ρεκόρ καλά κρατεί για τον σούπερ σταρ της Οκλαχόμα καθώς έφτασε τα 128 σερί παιχνίδια έχοντας σημειώσει τουλάχιστον 20 πόντους!

Όπως είναι γνωστό στην αναμέτρηση με τους Σέλτικς έγινε ο μοναδικός παίκτης στην ιστορία του ΝΒΑ που για 127 συνεχόμενους αγώνες μέτρησε 20+ πόντους, αφήνοντας σε δεύτερη θέση τον Τσάμπερλεϊν ο οποίος κρατούσε το ρεκόρ με 126. Πλέον έχει 128 και το... κοντέρ συνεχίζει να «γράφει».

Απέναντι στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς σημείωσε 20 πόντους έχοντας 5/18 δίποντα, 2/4 τρίποντα, 4/5 βολές και 10 ασίστ με αποτέλεσμα οι Θάντερ να έφτασαν τις 8 σερί νίκες. Ο Χόλμγκρεν σημείωσε 21 πόντους και 9 ριμπάουντ, ενώ ακολούθησαν οι Αϊζάια Τζο (20π.) και Άλεξ Καρούζο (17π.)

Για λογαριασμό της ομάδας από τη Μινεάπολις, δεν έφτασαν οι 32 πόντοι του Τζούλιους Ραντλ ο οποίος είχε 8/13 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 7/8 βολές, 8 ριμπάουντ και 6 ασίστ. Οι Έντουαρντς και Ντοσούμνου πρόσθεσαν από 19 και 18 πόντους αντίστοιχα.

Τα δωδεκάλεπτα: 23-22, 47-53, 80-76, 116-103.