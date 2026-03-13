Οι Νάγκετς επικράτησαν των Σπερς με 131-136, με τον Νίκολα Γιόκιτς να πραγματοποιεί... δαιμονιώδη εμφάνιση, πετυχαίνοντας τρομερό triple-double.

Στη ματσάρα που εξελίχθηκε στο Σαν Αντόνιο, οι Νάγκετς επικράτησαν των Σπερς με 131-136 και τον Νίκολα Γιόκιτς να πετυχαίνει τρομερό triple-double.

Οι γηπεδούχοι είχαν το προβάδισμα στο μεγαλύτερο μέρος του πρώτου ημιχρόνου, όμως η ομάδα από το Ντένβερ, παρουσιάζοντας ένα διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο μέρος, ήταν αυτοί που... χαμογέλασαν στο τέλος.

Ο Νίκολα Γιόκιτς ήταν για ακόμη μία φορά ο απόλυτος κυρίαρχος του παιχνιδιού, κάνοντας triple - double, τελειώνοντας το ματς με 31 πόντους, 20 ριμπάουντ και 12 ασίστ!

Άξιος συμπαραστάτης του Σέρβου ήταν ο Μάρει που πέτυχε 39 πόντους, ενώ είχε και 2 ριμπάουντ, με 7 ασίστ. Ο Καστλ ξεχώρισε για τους ηττημένους με 30 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10 ασίστ.

Τα δωδεκάλεπτα: 37-25, 69-53, 106-94, 131-136

Γκρίζλις - Μάβερικς: 112-120

Οι Μάβερικς μπόρεσαν και πήραν το... διπλό από την έδρα των Γκρίζλις, επικρατώντας με 112-120.

Το παιχνίδι ήταν ντέρμπι τη μεγαλύτερη διάρκεια, όμως ένα επιθετικό ξέσπασμα για τους φιλοξενούμενους στην τελευταία περίοδο ήταν αρκετό, προκειμένου να του χαρίσει την 22η νίκη του στο πρωτάθλημα.

Πρώτος σκόρερ για τους νικητές ήταν ο Κρις Μίντλετον ο οποίος τελείωσε τον αγώνα με 35 πόντους, ενώ τρομερό double-double σημείωσε ο Γκάφορντ με 22 πόντους και 14 ριμπάουντ. Στον αντίποδα για τους ηττημένους ξεχώρισε ο Γουίλς με 23π.

Τα δωδεκάλεπτα: 22-34, 54-65, 84-86, 112-120

Θάντερ - Σέλτικς: 104-102

Οι Θάντερ επικράτησαν στο φινάλε της αναμέτρησης επί των Σέλτικς με 104-102 και πέτυχαν την 7η σερί νίκη του στο πρωτάθλημα.

Σε ένα ματς το οποίο ήταν ντέρμπι καθόλη τη διάρκεια, οι γηπεδούχοι μπόρεσαν να πάρουν το θετικό αποτέλεσμα στο τέλος, έχοντας ως πρωταγωνιστή τον Χόλμγρεν ο οποίος ευστόχησε σε δύο βολές και έκανε το τελικό 104-102.

Πολυτιμότερος του παιχνιδιού ήταν ο Αλαξάντερ με 35 πόντους, 6 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Για τους ηττημένους πρώτος σκόρερ ήταν ο Τζέιλεν Μπράουν με 34π.

Τα δωδεκάλεπτα: 27-28, 56-59, 80-83, 104-102