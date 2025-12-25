Οι Νάγκετς χάνουν τον Καμ Τζόνσον με τραυματισμό στο γόνατο

Νάγκετς: Χάνουν τον Καμ Τζόνσον με τραυματισμό στο γόνατο
Οι Ντένβερ Νάγκετς θα αναγκαστούν να πορευτούν για κάποιο χρονικό διάστημα χωρίς τον Καμ Τζόνσον, ο οποίος διαγνώστηκε με κάκωση στο οστό στο δεξί του γόνατο.
Στο καλύτερο δυνατό σενάριο, η μαγνητική τομογραφία δεν έδειξε δομική βλάβη ή σοβαρό τραυματισμό, μετά από μια άσχημη πτώση στο πόδι του στο Ντάλας.
Τη φετινή σεζόν μετρά κατά μέσο όρο 11.7 πόντους, 3.6 ριμπάουντ και 2.4 ασίστ σε 28 συμμετοχές με τους Νάγκετς, μένοντας στο παρκέ για σχεδόν 31 λεπτά ανά παιχνίδι. Όσον αφορά το Ντένβερ, βρίσκεται στην τρίτη θέση της Δύσης με ρεκόρ 21-8.
