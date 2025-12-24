Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μάγεψε κατά τη διάρκεια του ματς κόντρα στους Θάντερ.

Οι Σπερς έχουν πάρει τον αέρα των Θάντερ και κατάφεραν να τους νικήσουν ξανά, αυτή τη φορά με 130-110. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μάλιστα πήρε το τύμπανο και οργάνωση την κερκίδα των Σπερς, δημιουργώντας εκπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο, αφού και οι συμπαίκτες του έγιναν... ένα με τον κόσμο.

Ο Γάλλος σταρ χάρισε ορισμένες στιγμές μαγείας κατά τη διάρκεια του ματς τρελαίνοντας συμπαίκτες και αντιπαλους. Σε μια από αυτές αποθεώθηκε και από τον εκφωνητή.

Σε τρομερή κατάσταση οι Σπερς, με τον Wemby να έχει αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη, τον ρόλο του οργανωτή κερκίδας. Τα πάντα! Είναι ο franchise player και στο Σαν Αντόνιο περιμένουν να ζήσουν όμορφες στιγμές τα επόμενα χρόνια.

Με ένα υπέροχο αεροπλανικό απέφυγε το μαρκάρισμα δύο παικτών, έμεινε στον αέρα και σκόραρε.

Απολαύστε