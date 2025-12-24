Γουεμπανιάμα: Το απίθανο αεροπλανικό που... τρέλανε τον εκφωνητή (vid)

Γουεμπανιάμα: Το απίθανο αεροπλανικό που... τρέλανε τον εκφωνητή (vid)

Νίκος Καρφής
Γουεμπανιάμα
Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μάγεψε κατά τη διάρκεια του ματς κόντρα στους Θάντερ.

Οι Σπερς έχουν πάρει τον αέρα των Θάντερ και κατάφεραν να τους νικήσουν ξανά, αυτή τη φορά με 130-110. Ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα μάλιστα πήρε το τύμπανο και οργάνωση την κερκίδα των Σπερς, δημιουργώντας εκπληκτική ατμόσφαιρα στο γήπεδο, αφού και οι συμπαίκτες του έγιναν... ένα με τον κόσμο.

Ο Γάλλος σταρ χάρισε ορισμένες στιγμές μαγείας κατά τη διάρκεια του ματς τρελαίνοντας συμπαίκτες και αντιπαλους. Σε μια από αυτές αποθεώθηκε και από τον εκφωνητή.

Σε τρομερή κατάσταση οι Σπερς, με τον Wemby να έχει αναλάβει τον ρόλο του ηγέτη, τον ρόλο του οργανωτή κερκίδας. Τα πάντα! Είναι ο franchise player και στο Σαν Αντόνιο περιμένουν να ζήσουν όμορφες στιγμές τα επόμενα χρόνια.

Δείτε Επίσης

Σπερς: Τύμπανο ο Γουεμπανιάμα, «χέρια» κόσμος-παίκτες και χαμός στο Σαν Αντόνιο
Γουεμπανιάμα

Με ένα υπέροχο αεροπλανικό απέφυγε το μαρκάρισμα δύο παικτών, έμεινε στον αέρα και σκόραρε.

 

Απολαύστε

@Photo credits: spurs/ twitter
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     