Δείτε τα ζευγάρια στους τελικούς της Ανατολής και της Δύσης, όπως επίσης και το πρόγραμμα των αναμετρήσεων.

Μετά και τη πρόκριση των Κλίβελαντ Καβαλίερς στους τελικούς της Ανατολής κερδίζοντας στο Game 7 τους Πίστονς μέσα στο Ντιτρόιτ, διαμορφώθηκαν και τα «ζευγάρια» των τελικών στις δύο Περιφέρειες.

Συγκεκριμένα η ομάδα του Κένι Άτκινσον θα αναμετρηθεί με τους Νιου Γιορκ Νικς, αλλά τους Νεοϋορκέζους να έχουν το αβαντάζ της έδρας, ενώ στη Δύση θα παίξουν οι Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ με τους Σαν Αντόνιο Σπερς. Το πλεονέκτημα της έδρας θα έχουν οι πρωταθλητές του NBA.

Τελικοί Δύσης

Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς

Game 1 : Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς (19/5, 03:30)

Game 2: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς (21/5, 03:30)

Game 3: Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (23/5, 03:30)

Game 4: Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (25/5 03:30)

Game 5: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς (27/5, 03:30 - αν χρειαστεί)

Game 6: Σαν Αντόνιο Σπερς - Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ (29/5, 03:30 - αν χρειαστεί)

Game 7: Οκλαχόμα Σίτι Θάντερ - Σαν Αντόνιο Σπερς (31/5, 03:00 - αν χρειαστεί)

Τελικοί Ανατολής

Νιου Γιορκ Νικς - Κλίβελαντ Καβαλίερς