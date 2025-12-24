Σπερς: Τύμπανο ο Γουεμπανιάμα, «χέρια» κόσμος-παίκτες και χαμός στο Σαν Αντόνιο
Ίσως το Σαν Αντόνιο να είναι ο κρυπτονίτης της Οκλαχόμα. Οι Σπερς επικράτησαν με 130-110 των Θάντερ (τους νίκησαν και στο NBA Cup) και έτσι πήγαν στο 22-7.
Mετά το τέλος της αναμέτρησης την παράσταση έκλεψε ο Βίκτορ Γουεμπανιάμα. Ο Γάλλος σέντερ πήρε το τύμπανο και άρχισε να το χτυπάει με ρυθμό για να ακολουθήσει η κερκίδα.
Όλος ο κόσμος το απόλαυσε και φαίνεται πως από εδώ και πέρα το συγκεκριμένο τελετουργικό, θα γίνεται συνέχεια μετά τις νίκες των Σπερς. Το Σαν Αντόνιο είναι δεύτερο στη Δύση και εντυπωσιάζει.
Φοβερή αύρα στους Σπερς, με τον Γουεμπανιάμα να κερδίζει τις εντυπώσεις ότι και αν κάνει πριν, κατά τη διάρκεια και μετά το τέλος των ματς.
Απολαύστε τι έγινε μετά τη νίκη των Σπερς
Victor Wembanyama and the Spurs new tradition after Wins. 🔥🔥🔥— Hoop Central (@TheHoopCentral) December 24, 2025
(via @NBA__Courtside)
pic.twitter.com/UYaVlMeptI
