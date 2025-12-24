Σπερς - Θάντερ 130-110: Γίνονται ο... κρυπτονίτης τους (vid)
Έχουν ρεκόρ 26-4 οι Θάντερ μέχρι τώρα και οι 2 από τους 4 ήττες του στη σεζόν είναι από τους Σπερς. Ίσως το Σαν Αντόνιο να είναι ο κρυπτονίτης της Οκλαχόμα. Οι Σπερς λοιπόν επικράτησαν με 130-110 των Θάντερ (τους νίκησαν και στο NBA Cup) και έτσι πήγαν στο 22-27.
Όχι απλά τους υπέταξαν, αλλά το έκαναν και με διαφορά, κάτι που είναι πολύ δύσκολο όταν μιλάμε για μια ομάδα σαν τους πρωταθλητές.
Ο Κέλντον Τζόνσον τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους για τους νικητές, ο Καστλ είχε 24 πόντους και ο Μπαρνς 20. Στους 12 σταμάτησε ο Γουεμπανιάμα. Στον αντίποδα ο Σάι Γκίλτζιους-Αλεξάντερ είχε 33 πόντους, 3 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
