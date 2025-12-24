Θάντερ: Μειώθηκαν αισθητά οι πιθανότητες να σπάσουν το... στοιχειωμένο ρεκόρ των Γουόριορς
Οι Θάντερ έχασαν δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες από τους Σπερς και πλέον το ρεκόρ τους είναι 26 νίκες και 4 ήττες. Εδώ και αρκετό καιρό αρκετός κόσμος και αναλυτές του ΝΒΑ συζητούν το κατά πόσο η Οκλαχόμα μπορεί να σπάσει το στοιχειωμένο ρεκόρ των Γουόριορς σε νίκες regular season.
Το 2015-16 η παρέα του Κάρι και του Τόμπσον τελείωσε με 73 νίκες και 9 ήττες την κανονική διάρκεια πριν χάσει τον τίτλο στους τελικούς από τους Καβς του ΛεΜπρόν και του Ίρβινγκ.
Πλέον οι πιθανότητες των Θάντερ να σπάσουν το ρεκόρ μειώθηκαν αισθητά και σύμφωνα με το Polymarketsport πήγαν στο 15%. Η ομάδα του Γκίλτζιους-Αλεξάντερ έχει 2 νίκες στα 5 τελευταία ματς
The Thunder GO DOWN by 20 points to the Spurs ‼️— Basketball Forever (@bballforever_) December 24, 2025
OKC’s chances of breaking the single-season wins record have FALLEN to just 15% on @PolymarketSport since they’re 2-3 over their last 5 games 🫣 pic.twitter.com/Ofs4Zy067h
