Oι Μπακς έχασαν και από τους Ράπτορς με 105-111, παίζοντας ξανά χωρίς τον Γιάννη.

Συνεχίζουν τις κακές εμφανίσεις και τις ήττες οι Μπακς. Τα ελάφια έκαναν δεύτερη σερί ήττα, αφού δεν τα κατάφεραν κόντρα στους Ράπτορς και έφυγαν με σκυμμένο το κεφάλο μετά το 105-111.

Στο ματς δεν έπαιξε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αφού συνεχίζει να είναι στα πιτς λόγω τραυματισμού. Οι Καναδοί έπεσαν στο 17-11 τη στιγμή που οι Μπακς προβληματίζουν και βρίσκονται στο 11-17. Χωρίς τον Greek Freak είναι μια εντελώς διαφορετική ομάδα.

Από την πλευρά των νικητών ο Ίνγκραμ είχε 29 πόντους με 8 ριμπάουντ, ενώ ο Μπαρνς έδειξε για άλλη μια φορά την πολύπλευρη συνεισφορά του και τελείωσε με 24 πόντους, 11 ριμπάουντ και 10/14 σουτ.

Για τους ηττημένους ο Πόρτις είχε 24 πόντους και 12 ριμπάουντ. Ο Πόρτερ πρόσθεσε 22 πόντους με 13 ασίστ, ενώ ο Τέρνερ είχε 21 πόντους με 6 ριμπάουντ. Οι Μπακς καλούνται να βρουν λύσεις και χωρίς τον Γιάννη, κάτι που αδυνατούν να κάνουν μέχρι τώρα.

Με 15/37 σούταραν έξω από το τρίποντο τα ελάφια, ενώ οι Ράπτορς είχαν 13/35. Οι Μπακς βρίσκονται σε δύσκολη φάση και δείχνουν ανήμποροι να κάνουν ένα καλό ματς χωρίς τον Αντετοκούνμπο.