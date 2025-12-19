Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μίλησε για τις φήμες που αφορούν το μέλλον του και τόνισε ότι αυτές δεν πρέπει να επηρεάζουν τους Μιλγουόκι Μπακς.

Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο βγήκε μπροστά και τοποθετήθηκε αναφορεικά με τις φήμες που σχετίζονται με το μέλλον του.

Μεταξύ άλλων, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τόνισε πως οι φήμες αυτές δεν θα πρέπει να ανησυχούν κανέναν, υπογράμμισε ότι δεσμεύεται με συμβόλαιο και τόνισε την ανάγκη να επικεντρωθεί η ομάδα του Μιλγουόκι στο μπάσκετ καθώς τεστάρεται η ταυτότητά της.

Αναλυτικά όσα είπε ο Γιάννης Αντετοκούνμπο:

«Δεν επηρεάζει τη δουλειά και τη σχέση μου με τους συμπαίκτες μου. Δεν επηρεάζει τη σχέση μου, το πιο σημαντικό, με τον προπονητή μου. Δεν επηρεάζει τη σχέση μου με τον GM.

Οπότε δεν με ενοχλεί στην πραγματικότητα, γιατί ξέρω ποιος είμαι. Οσοι μιλούν για εμένα, στην πραγματικότητα δεν με γνωρίζουν και αν με γνωρίζουν, πιθανότατα μου τηλεφωνούν, μου στέλνουν ένα μήνυμα και μου μιλούν για αυτό, πριν πουν κάτι που πιστεύουν. Οσοι με γνωρίζουν, ξέρουν ότι είχα συνομιλίες με τον προπονητή μου και τον GM, μίλησα επίσης με τους συμπαίκτες μου στα αποδυτήρια.

Όλοι ξέρουν πως δεσμεύομαι με ένα συμβόλαιο. Αυτή τη στιγμή δεν πρέπει να ανησυχούν για τις φήμες που υπάρχουν. Δεν χρειάζεται να μιλάμε για φήμες και τίτλους. Εκτιμώ τους δημοσιογράφους και τα Media, όλοι είναι μέρους του παιχνιδιού, αλλά στο τέλος της ημέρας παλεύουμε για τη ζωή μας, πρέπει να κερδίσουμε ένα ματς.

Και οι φήμες δεν μας βοηθούν να κερδίζουμε παιχνίδια. Πρέπει να επικεντρωθούμε στο μπάσκετ. Πώς θα γίνουμε καλύτεροι, πώς θα μάθουμε να κερδίζουμε αγώνες, τι χρειάζεται για να κερδίσεις ένα ματς. Γιατί κανείς σε αυτά αποδυτήρια ή τον οργανισμό δεν θέλουν να μην κερδίζουν.

Πρέπει να μάθουμε πώς να κερδίζουμε αγώνες. Είμαστε νικητές. Πρέπει να δώσουμε περισσότερα στο παιχνίδι, να σκάψουμε πιο βαθιά τώρα, γιατί στα τελευταία 12 παιχνίδια κάναμε 2-3 νίκες. Δεν είμαστε αυτή η ομάδα. Ο χαρακτήρας μας τεστάρεται, πρέπει να βρούμε την ταυτότητά μας.

Θα παραιτηθούμε και θα παίζουμε εγωιστικό μπάσκετ, χωρίς να δίνουμε την μπάλα, ή θα είμαστε μαζί. Πρέπει να έχουμε περισσότερα δρώμενα μαζί, δείπνα, να περνάμε περισσότερο καιρό μαζί στα αποδυτήρια. Όταν πέφτεις κάποιος κάτω στο παρκέ, να πηγαίνουμε να τον σηκώνουμε. Όταν κάποιος χάνει σουτ να τον ενθαρρύνουμε.

Όταν έχει την μπάλα και ένα καλό σουτ μπροστά σου, δώσε την μπάλα δίπλα για ένα τέλειο σουτ. Όλα αυτά τα μικρά πράγματα. Τώρα ο χαρακτήρας μας τεστάρεται. Τι θέλουμε να είμαστε; Έτσι χτίζει την ταυτότητα, ποιο θέλουμε να είμαστε. Εγώ δεν ανησυχώ για τις φήμες. Η κληρονομιά μου είναι σε κίνδυνο, κάθε μέρα που περπατώ εδώ και δεν είμαι σε θέση να βοηθήσω τους συμπαίκτες μου.

Νιώθω σαν να περνάω τεστ. Και όταν περνάς ένα τεστ γυρίζεις σε αυτά που ξέρεις καλύτερα. Αυτό που ξέρω καλύτερα είναι να δουλεύω σκληρά. Δεν έχει σημασία αν είμαι 38, 31 ή 22 ετών. Γυρίζω σε αυτό που ξέρω καλύτερα, για μένα είναι η σκληρή δουλειά.

Για κάποιον άλλον μπορεί να είναι ένα τσιγάρο. Στον Έρικ αρέσει ένα ποτό. Εγώ ξέρω να ανταγωνίζομαι και να παίζω σαν να είναι η ζωή μου σε κίνδυνο. Αυτό πρέπει να κάνουμε όλοι, αυτό είμαστε».