Mπράουν για το μαρκάρισμα σε Γουεμπανιάμα: «Πας εκκλησία, γονατίζεις και προσεύχεσαι»
Oι Νικς με εντυπωσιακή τελευταία περίοδο κατάφεραν να κατακτήσουν το NBA Cup κόντρα στους Σπερς με 124-113 και να επιστρέψουν στους τίτλους μετά το 1973. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και MVP ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον που τελείωσε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε τη δουλειά και πλέον στρέφει στην προσοχή της στη συνέχεια της regular season. Πάντως πριν την έναρξη του τελικού ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν μίλησε για το πλάνο με το οποίο θα αντιμετώπιζε τον Γουεμπανιάμα και η απάντηση του ήταν όλα τα λεφτά.
«Πας στην εκκλησία, γονατίζεις και προσεύχεσαι», ήταν τα λόγια του. Πάντως στο τέλος η ομάδα του πανηγύρισε και ο Wemby έφυγε ηττημένος, παίζοντας πάντως μόνο 25 λεπτά και ερχόμενος από τον πάγκο.
Wemby is a difficult man to strategize for 😭 pic.twitter.com/nVFZTIaZyx— Bleacher Report (@BleacherReport) December 17, 2025
