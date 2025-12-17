Mπράουν για το μαρκάρισμα σε Γουεμπανιάμα: «Πας εκκλησία, γονατίζεις και προσεύχεσαι»

Ο Μάικ Μπράουν χρησιμοποίησε μια φοβερή ατάκα πριν τον τελικό του NBA Cup για τον Γουεμπανιάμα.

Oι Νικς με εντυπωσιακή τελευταία περίοδο κατάφεραν να κατακτήσουν το NBA Cup κόντρα στους Σπερς με 124-113 και να επιστρέψουν στους τίτλους μετά το 1973. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και MVP ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον που τελείωσε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Η ομάδα της Νέας Υόρκης έκανε τη δουλειά και πλέον στρέφει στην προσοχή της στη συνέχεια της regular season. Πάντως πριν την έναρξη του τελικού ο προπονητής των Νικς, Μάικ Μπράουν μίλησε για το πλάνο με το οποίο θα αντιμετώπιζε τον Γουεμπανιάμα και η απάντηση του ήταν όλα τα λεφτά.

«Πας στην εκκλησία, γονατίζεις και προσεύχεσαι», ήταν τα λόγια του. Πάντως στο τέλος η ομάδα του πανηγύρισε και ο Wemby έφυγε ηττημένος, παίζοντας πάντως μόνο 25 λεπτά και ερχόμενος από τον πάγκο.