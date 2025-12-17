Οι Νικς επέστρεεψαν στους τίτλους μετά το 1973 και κατέκτησαν το NBA Cup επικρατώντας με 124-113 των Σπερς στον τελικό.

Η Νέα Υόρκη περίμενε πολλά χρόνια για να πανηγυρίσει κάποιο τίτλο. Τελευταίο πρωτάθλημα πάρθηκε το μακρινό 1973 και οι Νικς το ήθελαν πολή. Η ομάδα από το Μεγάλο Μήλο έδειξε χαρακτήρα στον τελικό του NBA Cup και έφτασε στον τίτλο μετά το τελικό 124-113 κόντρα στους Σπερς. Πέρυσι την κούπα είχαν πάρει οι Μπακς.

Οι Νικς ήταν εντυπωσιακοί στην τελευταία περίοδο και με ένα επιμέρους 35-19 κατάφεραν να θριαμβεύσουν και να φτάσουν στον τίτλο σε μια πολύ ιδιαίτερη στιγμή για την πόλη. MVP ο φοβερός Μπράνσον.

Ο σταρ της Νέας Υόρκης τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ, ενώ ο Ανουνόμπι είχε 28 πόντους με 9 ριμπάουντ και ο Τάουνς είχε 16 πόντους με 11 ριμπάουντ.

Από την άλλη πλευρά ο Καστλ μέτρησε 15 πόντους, 7 ριμπάουντ και 12 ασίστ. Ο Γουεμπανιάμα που ήρθε από τον πάγκο είχε 18 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Φοξ μέτρησε 16 πόντους με 9 ασίστ.