Η Νέα Υόρκη γιορτάζει μετά από πολλά χρόνια στο μπάσκετ, όμως τα... μάτια των παικτών της είναι στραμμένα σε κάτι πολύ μεγαλύτερο από το NBA Cup.

Oι Νικς με εντυπωσιακή τελευταία περίοδο κατάφεραν να κατακτήσουν το NBA Cup κόντρα στους Σπερς με 124-113 και να επιστρέψουν στους τίτλους μετά το 1973. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και MVP ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον που τελείωσε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Mια σπουδαία στιγμή που είχε τόσο ανάγκη ο οργανισμός των Νικς, αυτή η τόσο λαμπερή πόλη που έχει να πάρει στα χέρια της σημαντικό τρόπαιο στο μπάσκετ από το 1973. Αλλά η παρέα του Μπράνσον και του Τάουνς τα κατάφερε με το... ορεκτικό, την κατάκτηση του NBA Cup. Αλλά ο μεγάλος στόχος είναι το... κυρίως πιάτο και φυσικά η επιστροφή στον θρόνο του ΝΒΑ μετά από το 1973. Μια πόλη που τα.. φώτα της είναι τόσο λαμπερά που είναι κρίμα να έχει μείνει χωρίς το βαρύτιμο τρόπαιο για τόσα χρόνια.

Μια λαμπερή πόλη που θέλει να επιστρέψει στον θρόνο

Η Νέα Υόρκη έχει λάμψη, είναι μια πόλη που είναι φτιαγμένη για μεγάλα πράγματα. Οι Νικς ωστόσο είχαν να κατακτήσουν κάτι σημαντικό πάρα πολλά χρόνια. Ο σύλλογος από το Μεγάλο Μήλο αγνοούσε μια κορυφή από το 1973 και το πρωτάθλημα του Φρέιζιερ και του Ριντ.

Αλλά πλέον η Νέα Υόρκη γιορτάζει ξανά. Η κατάκτηση του ΝΒΑ Cup μπορεί να μην λέει κάτι στον περισσότερο κόσμο, αλλά είναι ένας τίτλος που είχε ανάγκη η πόλη για να πιστέψει ξανά.

Το ήθελε τόσο πολύ όλος ο οργανισμός για να πάρει δύναμη και να πάει με σπασμένα τα.. φρένα για το μεγάλο όνειρο. Την κατάκτηση του ΝΒΑ που λείπει τόσο από τον κόσμο των Νικς.

Η Νέα Υόρκη έχει το θρυλικό Madison Square Garden, έχει ένα από τα πιο πιστά κοινά του ΝΒΑ. Τώρα διαθέτει και ομάδα επιτέλους ικανή για να πάει όλον τον δρόμο και να φτάσει στον τίτλο.

Το Μεγάλο Μήλο νιώθει έτοιμο για μεγάλες βραδιές στα φετινά playoffs και η ψυχολογία βρίσκεται στα ύψη. Οι Νικς με αργά και σταθερά βήματα είναι υπολογίσιμοι ξανά και έτοιμοι να βάλουν δύσκολα σε όποιον προσπαθήσει να σταθει εμπόδιο στον δρόμο τους.

Το... όνειρο δεν σβήνει, η ποιότητα τους κάνει να ελπίζουν

Oι Νικς πλησίασαν στον τίτλο σε δύο περιπτώσεις στα 90s. Το 1994 έφτασαν στους τελικούς αλλά οι Ρόκετς του Ολάζουον τους έκοψαν τη χαρά μετά το 4-3. Ο Γιούιν, o Σταρκς, ο Όκλεϊ και ο Πατ Ράιλι δεν μπόρεσαν να... φωταγωγήσουν ξανά τη Νέα Υόρκη. Το 1999 πήγαν να πάτήσουν στον θρόνο αλλά έπεσαν πάνω στους Σπερς του Πόποβιτς, του Ντάνκαν και του Ρόμπινσον. Γιούιν, Λάρι Τζόνσον, Σπρίουελ και Άλαν Χιούστον είχαν συνθέσει μια υπέροχη ομάδα, αλλά έφτασε στην πηγή και νερό δεν ήπιε.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά οι Νικς δεν έχουν ξαναπαίξει σε τελικούς του ΝΒΑ. Υπήρχαν οι ηγέτες στο πέρασμα των χρόνων σαν τον Καρμέλο, αλλά ακόμα και ο Μέλο δεν είχε δίπλα του μια ομάδα ικανή να φτάσει μέχρι το τέλος του δρόμου.

Τα τελευταία χρόνια όμως οι Νικς δείχνουν να έχουν βάλει τα κομμάτια στη σωστή θέση και να πλησιάσουν σιγά-σιγά στο όνειρο. Δεν απέχουν πολύ. Πλέον είναι από τις κορυφαίες ομάδες της λίγκας.

Το 2023 έχασαν στους ημιτελικούς Ανατολής από τους Χιτ. Έναν χρόνο στους ημιτελικούς περιφέρειας από τους Πέισερς. Πέρυσι λύγισαν στους τελικούς Ανατολής ξανά από τους Πέισερς. Πάντα εκεί, στη μεγάλη σκηνή, πάντα κοντά, αλλά ποτέ στον θρόνο.

Φέτος... ζεστάθηκαν με την κατάκτηση του NBA Cup και θέλουν να φτάσουν και στο όνειρο! Να πάρουν την κούπα του ΝΒΑ, κάτι που τους λείπει τόσο πολύ για δεκαετίες.

Μια πόλη που η λάμψη της σε θαμπώνει και περιμένει καρτερικά να ζήσει ανάλογες στιγμές όπως το 1970 και το 1973 τότε που πάτησε κορυφή.

Έχουν ένα σταρ, έναν ηγέτη που είναι έτοιμος να βγει μπροστά σε κάθε μεγάλη στιγμή. Τον Μπράνσον. Δίπλα του ένας χαρισματικός ψηλός, ο Τάουνς. Μαζί τους ο ironman Μπρίτζες και ο άνθρωπος για όλες τις δουλειές, Χαρτ. Μην ξεχνάμε και τον πολύτιμο Ανουνόμπι, αλλά και τους... παγκίτες Ρόμπινσον και Κλάρσκον, τους οποίους αποθέωσε ο Μπράνσον μετά το τέλος του ματς.

Ο δρόμος θα είναι γεμάτος παγίδες, αλλά το χαμόγελο έχει πλέον επιστρέψει στον κόσμο των Νικς. Μια ομάδα που ελπίζει ξανά σε μεγάλα πράγματα και στο Λας Βέγκας έκανε το πρώτο βήμα για την επιστροφή!