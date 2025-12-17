O Σπαικ Λι, ίσως ο πιο διάσημος οπαδός των Νικς χάρηκε με την ψυχή του την κατάκτηση του NBA Cup.

Oι Νικς με εντυπωσιακή τελευταία περίοδο κατάφεραν να κατακτήσουν το NBA Cup κόντρα στους Σπερς με 124-113 και να επιστρέψουν στους τίτλους μετά το 1973. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και MVP ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον που τελείωσε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.

Eπιτέλους ο διάσημος οπαδός της Νέας Υόρκης και σκηνοθέτης, Σπάικ Λι είδε την ομάδα του να φτάνει σε έναν τίτλο. Φυσικά ήταν στο γήπεδο και χάρηκε με την ψυχή του το τρόπαιο, χορεύοντας σαν τρελός.

Ίσως ο πιο πιστός υποστηρικτής των Νικς, τους ακολουθεί για πάνω από 30 χρόνια και αποτελεί μόνιμα θαμώνα του Madison Square Garden. Σίγουρα μια ιδιαίτερη στιγμή και για εκείνον που τώρα περιμένει και κατάκτηση του ΝΒΑ.

Aπαθανάτισε τη στιγμή, αφού στο τελευταίο πρωτάθλημα των Νικς το 1973 ήταν μόλις 16 ετών. Η υπομονή δικαιώνεται κάποια στιγμή!

Στα 90s υπήρξε μια αξέχαστη και κλασική... πολεμική κόντρα των Νικς με την Ιντιάνα, η οποία γιγαντώθηκε από τον Ρέτζι Μίλερ και τον Σπάικ Λι. Τότε τα Νικς-Πέισερς ήταν αίμα και άμμος.

