Σπάικ Λι: Ο διάσημος οπαδός των Νικς πανηγύρισε με χορό τον τίτλο του NBA Cup
Oι Νικς με εντυπωσιακή τελευταία περίοδο κατάφεραν να κατακτήσουν το NBA Cup κόντρα στους Σπερς με 124-113 και να επιστρέψουν στους τίτλους μετά το 1973. Πρωταγωνιστής της αναμέτρησης και MVP ήταν ο Τζέιλεν Μπράνσον που τελείωσε με 25 πόντους, 4 ριμπάουντ και 8 ασίστ.
Eπιτέλους ο διάσημος οπαδός της Νέας Υόρκης και σκηνοθέτης, Σπάικ Λι είδε την ομάδα του να φτάνει σε έναν τίτλο. Φυσικά ήταν στο γήπεδο και χάρηκε με την ψυχή του το τρόπαιο, χορεύοντας σαν τρελός.
Ίσως ο πιο πιστός υποστηρικτής των Νικς, τους ακολουθεί για πάνω από 30 χρόνια και αποτελεί μόνιμα θαμώνα του Madison Square Garden. Σίγουρα μια ιδιαίτερη στιγμή και για εκείνον που τώρα περιμένει και κατάκτηση του ΝΒΑ.
Aπαθανάτισε τη στιγμή, αφού στο τελευταίο πρωτάθλημα των Νικς το 1973 ήταν μόλις 16 ετών. Η υπομονή δικαιώνεται κάποια στιγμή!
Στα 90s υπήρξε μια αξέχαστη και κλασική... πολεμική κόντρα των Νικς με την Ιντιάνα, η οποία γιγαντώθηκε από τον Ρέτζι Μίλερ και τον Σπάικ Λι. Τότε τα Νικς-Πέισερς ήταν αίμα και άμμος.
New Spike Lee meme dropped 😂 pic.twitter.com/OncGqvE6Wg— FanDuel Sportsbook (@FDSportsbook) December 17, 2025
Spike Lee savoring the first Knicks trophy in 52 years 🏆— Yahoo Sports (@YahooSports) December 17, 2025
The famed director was 16 years old when New York won the NBA title in 1973. pic.twitter.com/kJFf5SWHgC
