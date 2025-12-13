Συναγερμό σήμανε στη Νέα Υόρκη η είδηση ότι ο Γιάννης Αντετοκούνμπο αγόρασε ακίνητο στην μεγαλούπολη των ΗΠΑ. Γιατί το έκανε όμως και τι ισχύει πραγματικά;

Είναι γεγονός ότι το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος στο NBA όσον αφορά την πιθανότητα του trade και της αποχώρησής του από τους Μιλγουόκι Μπακς. Η ομάδα που φέρεται να χαίρει της εκτίμησης και της προτίμησης του Έλληνα σούπερ σταρ είναι οι Νιου Γιορκ Νικς.

Μάλιστα τα σενάρια «φούντωσαν» όταν έγινε γνωστή η είδηση ότι αγόρασε πολυκατοικία αξίας 14 εκατομμυρίων δολαρίων! Όπως ήταν λογικό και επόμενο ξεκίνησε εκ νέου η φημολογία για πιθανή μετακόμισή του στο «Μεγάλο Μήλο» για λογαριασμό των Νικς. Γιατί όμως αγόρασε αυτό το ακίνητο; Υπήρχε λόγος.

Όπως έγινε γνωστό από το «TradedNY», ο Γιάννης «αγόρασε ένα πολυκατοικιακό ακίνητο 26.902 τετραγωνικών ποδιών στη διεύθυνση 111 Clarkson Avenue, στο Prospect Lefferts Gardens του Μπρούκλιν, έναντι 14,1 εκατομμυρίων δολαρίων, με τιμή 524 δολάρια ανά τετραγωνικό πόδι.»

Σύμφωνα με τον αναλυτή του NBA, Κρις Πουρσιάινεν, πρόκειται για μια υπόθεση χωρίς ιδιαίτερο βάθος: «Πρόκειται για επενδυτικό ακίνητο. Η εικόνα στην ανάρτηση δείχνει ότι το αγόρασε σχεδόν πριν από έναν μήνα» ανέφερε χαρακτηριστικά εξηγώντας ότι η αγορά έγινε στις 18 Νοεμβρίου 2025 και ότι δεν σημαίνει τίποτε απολύτως. Ότι πρόκειται για μια επένδυση, αναφέροντας ότι δεν είναι το είδος κατοικίας στο οποίο θα διέμενε κάποιος με το δικό του status.