Ο Στεφ Κάρι κατάφερε να «γράψει» ένα ακόμα μοναδικό ρεκόρ στην πλούσια καριέρα του, με το οποίο άφησε πίσω τον Μάικλ Τζόρνταν.

Αν και ο σούπερ σταρ των Γκόλντεν Στέιτ Γουόριορς δεν κατάφερε να συνδυάσει την επιστροφή του στην ενεργό δράση με νίκη κόντρα στους Μινεσότα Τίμπεργουλβς, μπόρεσε ωστόσο να γράψει μια ακόμα χρυσή σελίδα στην καριέρα του.

Και μάλιστα βάζοντας το όνομά του πιο ψηλά από αυτό του Μάικλ Τζόρνταν. Συγκεκριμένα σημείωσε 39 πόντους στην αναμέτρηση του Σαν Φρανσίσκο και με αυτήν την επίδοση έφτασε τα 94 ματς έχοντας σημειώσει τουλάχιστον 30+ πόντους από τότε που έκλεισε τα 30 του χρόνια.

O «Air» είχε κλείσει την καριέρα του έχοντας 93 παιχνίδια στο παλμαρέ του με 30+ πόντους από τότε που έγινε 30 χρονών και μετά. Ο Στεφ Κάρι το κατάφερε τέσσεις μήνες πριν κλείσει τα 38 του χρόνια και έχοντας μετρήσει 1.042 ματς στην κανονική περίοδο του NBA με 24.8 πόντους, 6.3 ασίστ και 4.7 ριμπάουντ κατά μέσο όρο.