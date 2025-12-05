Ο Ρούι Χατσιμούρα μίλησε στο τέλος με νικητήριο καλάθι και οι Λέικερς έφυγαν με το διπλό από το Τορόντο,

Ματσάρα στο Τορόντο, με τους Λέικερς τελικά να είναι εκείνοι που πανηγύρισαν στο τέλος με 123-120. Τα καλάθια των Ίνγκραμ και Ριβς έκαναν το 120-120.

Kαι στην τελευταία φάση του ματς ο ΛεΜπρόν είδε στη γωνία τον Χατσιμούρα, ο οποίος εκτέλεσε για τρεις και χάρισε τη νίκη στους λιμνάνθρωπους. Μεγάλο ματς ο Ριβς για τους νικητές με 44 πόντους και 10 ασίστ.

O Λεμπρόν Τζέιμς έμεινε για πρώτη φορά μετά από 1297 ματς κάτω από τους 10 πόντους και είχε 8 με 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Μπαρνς είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Ο Ίνγκραμ πρόσθεσε 20 με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ.

Στο 16-5 οι Λέικερς, στο 15-8 έπεσαν οι ηττημένοι.

Δεν έπαιξε ο Ντόντσιτς.