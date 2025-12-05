Ράπτορς - Λέικερς 120-123: Χατσιμούρα for the win
Ματσάρα στο Τορόντο, με τους Λέικερς τελικά να είναι εκείνοι που πανηγύρισαν στο τέλος με 123-120. Τα καλάθια των Ίνγκραμ και Ριβς έκαναν το 120-120.
Kαι στην τελευταία φάση του ματς ο ΛεΜπρόν είδε στη γωνία τον Χατσιμούρα, ο οποίος εκτέλεσε για τρεις και χάρισε τη νίκη στους λιμνάνθρωπους. Μεγάλο ματς ο Ριβς για τους νικητές με 44 πόντους και 10 ασίστ.
O Λεμπρόν Τζέιμς έμεινε για πρώτη φορά μετά από 1297 ματς κάτω από τους 10 πόντους και είχε 8 με 11 ασίστ και 6 ριμπάουντ. Από την άλλη πλευρά ο Μπαρνς είχε 23 πόντους, 11 ριμπάουντ και 9 ασίστ. Ο Ίνγκραμ πρόσθεσε 20 με 7 ασίστ και 7 ριμπάουντ.
Στο 16-5 οι Λέικερς, στο 15-8 έπεσαν οι ηττημένοι.
Δεν έπαιξε ο Ντόντσιτς.
LEBRON SACRIFICED HIS 10-PT STREAK FOR THE GAME WINNER 🤯😱
O.M.G. pic.twitter.com/g3qpmCVjW9— Bleacher Report (@BleacherReport) December 5, 2025
