Το όνομα του Γιάννη Αντετοκούνμπο βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους συμπαίκτες του να εκφράζουν τη βεβαιότητα για την παραμονή του στους Μπακς.

Την αρχή την έκανε ο Μπράιαν Γουίντχορστ ο οποίος είπε για την επιθυμία που είχε εκφράσει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο να γίνει trade και να μεταβεί στους Νιου Γιορκ Νικς, ενώ την συνέχεια την έδωσε ο Σαμς Σαράνια εξηγώντας ότι έχουν ξεκινήσει συζητήσεις με τους Μπακς για το αν θα παραμείνει τελικά στο Μιλγουόκι ή όχι.

Είναι δεδομένο ότι υπάρχει καπνός, μένει να δούμε εάν και εφόσον θα υπάρξει φωτιά που θα... αναζωπυρώσει τα όσα λέγονται και ακούγονται για τον Έλληνα σούπερ σταρ του NBA.

Το σίγουρο είναι ότι οι συμπαίκτες του δηλώνουν άγνοια για το θέμα εξηγώντας ότι δεν έχουν ακούσει το παραμικρό. Και ότι εάν... υπήρχε κάτι, ο Γιάννης θα τους το είχε εκμυστηρευτεί.

Χαρακτηριστική ήταν η δήλωση του Κέβιν Πόρτερ Τζούνιορ μετά το τέλος του αγώνα με τους Ντιτρόιτ Πίστονς, ο οποίος είπε:

«Υπάρχει πολύς θόρυβος απ’ έξω. Αυτό είναι κάτι που απλώς συνοδεύει την κατάσταση. Ο Γιάννης κάνει εξαιρετική δουλειά στο να διαβεβαιώνει ότι θέλει να είναι εδώ, με αυτήν ακριβώς την ομάδα. Οπότε δεν ανησυχούμε για όλο τον θόρυβο απ’ έξω. Ξέρεις, είναι αδελφός μου, και είμαι σίγουρος ότι αν υπήρχε κάτι που θα ήθελε, θα ερχόταν πρώτα σε εμάς. Αλλά είναι μαζί μας, και θα κρατήσουμε γερά μέχρι να είναι έτοιμος.»