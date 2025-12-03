Σύμφωνα με τον Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ο Γιάννης Αντετοκούνμπο είχε ζητήσει trade από τους Μπακς πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν.

Κεντρικό θέμα συζήτησης στην άλλη άκρη του Ατλαντικού έχει γίνει ο Γιάννης Αντετοκούνμπο μετά και την απόφασή του να «αποσύρει» τις αγωνιστικές φωτογραφίες του από τους προσωπικούς του λογαριασμούς στα social media.

Μιλώντας σε podcast, ο Μπράιαν Γουίντχορστ του ESPN, ένας από τους πιο έγκυρους ρεπόρτερ του NBA αποκάλυψε τα όσα είχαν συμβεί πριν από την έναρξη της φετινής σεζόν και την επιθυμία του Γιάννη να γίνει trade!

«Οι Μπακς πήραν τηλέφωνο τους Νικς και ζήτησαν να ακούσουν μια προσφορά για τον Γιάννη Αντετοκούνμπο, επειδή ο Γιάννης είπε: “Θέλω να γίνω παίκτης των Νικς.” … Παιδιά, ο Γιάννης είχε ήδη ζητήσει ανταλλαγή» ανέφερε αρχικά και συνέχισε:

«Φαίνεται πως ο Γιάννης είχε δεσμευτεί με τον εαυτό του να βγάλει τη σεζόν στους Μπακς. Αλλά οι Μπακς δεν είναι καλοί. Φέτος, όταν ο Γιάννης δεν έχει παίξει, οι Μπακς είναι 1-5. Όταν έχει παίξει, είναι 9-8. Θα αλλάξει η οπτική του; Δεν ξέρω.»

Φυσικά ακόμα κανείς δεν μπορεί να βάλει το χέρι του στη φωτιά αναφορικά με το «τι μέλλει γενέσθαι» για τον Γιάννη. Άλλωστε το trade deadline είναι τον ερχόμενο Φεβρουάριο και έως τότε πολλά μπορεί να συμβούν. Καπνός υπάρχει, το θέμα ειναι εάν θα ανάψει (από φέτος) και η φωτιά.