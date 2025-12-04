Αυτό είναι χρονικό διάστημα απουσίας του Γιάννη Αντετοκούνμπο από τα παρκέ μετά τον τραυματισμό του.

O Γιάννης Aντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς, αλλά οι Μπακς επικράτησαν με 113-109.δείχνοντας χαρακτήρα χωρίς τον σταρ τους στο παρκέ.

Το Μιλγουόκι σε πρώτο στάδιο ανακοίνωσε πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα, κάτι που έρχεται λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στα παρκέ. Ο προηγούμενος τραυματισμός του Έλληνα σταρ είχε να κάνει με θλάση στους προσαγωγούς που τον κράτησε εκτός για τέσσερα ματς της ομάδας του.

Στη συνέχεια ο Σαμς Σαράνια του ESPN ενημέρωσε σχετικά με τον χρόνο που θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης. Συγκεκριμένα, ο σταρ των Μιλγουόκι Μπακς, θα μείναι στα πιτς για περίπου 2 έως 4 εβδομάδες λόγω της θλάσης που υπέστη.