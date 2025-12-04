Ο Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο τρίτο λεπτό κόντρα στους Πίστονς και αποχώρησε από το ματς.

O Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς, αλλά οι Μπακς επικράτησαν με 113-109 του Ντιτρόιτ. Ο Έλληνας σταρ έμεινε ελάχιστα στην αναμέτρηση, αφού στο τρίτο λεπτό έπεσε στο παρκέ χωρίς να έχει επαφή με αντίπαλο.

Ο Greek Freak έδειξε να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο δεξί πόδι, συγκεκριμένα στη δεξιά γάμπα, το οποίο δεν του επέτρεψε να συνεχίσει στην αναμέτρηση κόντρα στο Ντιτρόιτ.

Πλέον μένει να δούμε τη σοβαρότητα του τραυματισμού για τον Αντετοκούνμπο.

Δείτε τη στιγμή του τραυματισμού του Γιάννη