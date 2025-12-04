Αντετοκούνμπο: Η στιγμή του τραυματισμού του στο τρίτο λεπτό με Πίστονς (vid)
O Γιάννης Αντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς, αλλά οι Μπακς επικράτησαν με 113-109 του Ντιτρόιτ. Ο Έλληνας σταρ έμεινε ελάχιστα στην αναμέτρηση, αφού στο τρίτο λεπτό έπεσε στο παρκέ χωρίς να έχει επαφή με αντίπαλο.
Ο Greek Freak έδειξε να αντιμετωπίσει πρόβλημα στο δεξί πόδι, συγκεκριμένα στη δεξιά γάμπα, το οποίο δεν του επέτρεψε να συνεχίσει στην αναμέτρηση κόντρα στο Ντιτρόιτ.
Πλέον μένει να δούμε τη σοβαρότητα του τραυματισμού για τον Αντετοκούνμπο.
Δείτε τη στιγμή του τραυματισμού του Γιάννη
Status alert: Giannis Antetokounmpo (leg) headed to locker room Wednesday.— Underdog NBA (@UnderdogNBA) December 4, 2025
He appeared to suffer a non-contact injury.pic.twitter.com/RIb8hGma50
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.