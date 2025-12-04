O Nτοκ Ρίβερς στάθηκε στον τραυματισμό του Αντετοκούνμπο και στο χτύπημα που δέχθηκε.

O Γιάννης Aντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς και στάθηκε άτυχος για άλλη μια φορά μέσα στη σεζόν.

Οι Μπακς πάντως άντεξαν και έφτασαν στη νίκη με 113-109. Το Μιλγουόκι ενημέρωσε τον κόσμο πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα, κάτι που έρχεται λίγες μέρες μετά την επιστροφή του Greek Freak στα παρκέ. Ο προηγούμενος τραυματισμός του Έλληνα σταρ είχε να κάνει με θλάση στους προσαγωγούς που τον κράτησε στα πιτς για τέσσερα ματς της ομάδας του.

Θέση για τον τραυματισμό του Γιάννη πήρε και ο προπονητής του, Ντοκ Ρίβερς.

«Ούτε εγώ πιστεύω ότι δεν υπήρξε επαφή. Νομίζω ότι το χτύπημα τον ώθησε να χάσει την ισορροπία του. Δέχθηκε χτύπημα και μετά κάποιος προσγειώθηκε πάνω του, οπότε νόμιζα ότι το χτύπημα είναι εκείνο που τον έκανε να χάσει την ισορροπία του. Και μετά φάνηκε σαν να μην ήταν κανείς γύρω, αλλά νόμιζα ότι ήταν το χτύπημα που τον έβγαλε εκτός ισορροπίας», ανέφερε.

Μάλιστα με τις δηλώσεις του έδειξε πως δεν πρόκειται για τραυματισμό στον αχίλλειο, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις μέχρι αυτή τη στιγμή.