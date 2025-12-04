Άναψαν τα αίματα μεταξύ του Πόρτις και τους Στιούαρτ στο ματς των Μπακς με τους Πίστονς.

O Γιάννης Aντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς, αλλά οι Μπακς επικράτησαν με 113-109 των Πίστονς. Ο Greek Freak τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και αποχώρησε από την αναμέτρηση.

Το Μιλγουόκι με ανακοίνωση του ενημέρωσε τον κόσμο πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα. Πάντως το ματς είχε και ένταση. Μπόμπι Πόρτις και Αϊζάια Στιούαρτ που δεν φημίζονται για την ψυχραιμία τους, ήρθαν... κοντά και το σκηνικό ηρέμησε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.

Πάντως ο σέντερ των Πίστονς δεν γλίτωσε την αποβολή, αφού χρεώθηκε με την δεύτερη τεχνική ποινή του.