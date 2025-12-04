Μπακς - Πίστονς: Ένταση με Πόρτις-Στιούαρτ και αποβολή (vid)
O Γιάννης Aντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς, αλλά οι Μπακς επικράτησαν με 113-109 των Πίστονς. Ο Greek Freak τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και αποχώρησε από την αναμέτρηση.
Το Μιλγουόκι με ανακοίνωση του ενημέρωσε τον κόσμο πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα. Πάντως το ματς είχε και ένταση. Μπόμπι Πόρτις και Αϊζάια Στιούαρτ που δεν φημίζονται για την ψυχραιμία τους, ήρθαν... κοντά και το σκηνικό ηρέμησε με την παρέμβαση των ψυχραιμότερων.
Πάντως ο σέντερ των Πίστονς δεν γλίτωσε την αποβολή, αφού χρεώθηκε με την δεύτερη τεχνική ποινή του.
Isaiah Stewart EJECTED after exchanging words with Bobby Portis after a foul 😳
Both received technicals, Stewart's second of the game pic.twitter.com/ttSNyd5jtr— Bleacher Report (@BleacherReport) December 4, 2025
Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.