O Γιάννης Αντετοκούνμπο αποχώρησε τραυματίας από το ματς με τους Πίστονς με πρόβλημα στη γάμπα

O Γιάννης Aντετοκούνμπο τραυματίστηκε στο ξεκίνημα του ματς με τους Πίστονς, αλλά οι Μπακς επικράτησαν των Πίστονς. Έδειξαν χαρακτήρα και τελικά έφτασαν στο ροζ φύλλο αγώνα χωρίς να έχουν τον σταρ τους στο παρκέ.

Ο Greek Freak τραυματίστηκε στη δεξιά γάμπα από το τρίτο λεπτό της αναμέτρησης και έτσι δεν μπόρεσε να βοηθήσει την ομάδα του στη συνέχεια της αναμέτρησης σε ματς που τα ελάφια το έχασαν με 113-109.

Το Μιλγουόκι με ανακοίνωσε του ενημέρωσε τον κόσμο πως πρόκειται για θλάση στη δεξιά γάμπα, κάτι που έρχεται λίγες μέρες μετά την επιστροφή του στα παρκέ. Ο προηγούμενος τραυματισμός του Έλληνα σταρ είχε να κάνει με θλάση στους προσαγωγούς που τον κράτησε στα πιτς για τέσσερα ματς της ομάδας του.

Πλέον η ομάδα του Ρίβερς καλείται να βρει λύσεις χωρίς τον ηγέτη της, κάτι που δεν μπόρεσε να κάνει το προηγούμενο διάστημα που είχε ξανατραυματιστεί ο Γιάννης.